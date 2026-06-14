AEW Collision: The Dogs retarán a Adam Copeland y Christian Cage

Esta noche, en la sexta lucha del más reciente Collision presentado por AEW, vimos cómo The Dogs: David Finlay y Clark Connors, lograron una sorpresiva victoria sobre Matt Jackson y Nick Jackson, The Young Bucks.

► Momentos clave

Esta intensa batalla definió a los próximos retadores al Campeonato Mundial de Parejas AEW. The Dogs vencieron a The Young Bucks y retarán a los legendarios Adam Copeland y Christian Cage por el título.

Tanto The Young Bucks como The Dogs buscaban el mismo objetivo: una oportunidad de oro ante los legendarios campeones Adam Copeland y Christian Cage. Por esta razón, ambos equipos colisionaron en una lucha espectacular de inicio a fin.

The Dogs intentaron tomar la ventaja rápido con un ataque sorpresa. Sin embargo, la experiencia de Matt y Nick Jackson se hizo notar. Los Bucks dominaron los primeros cuatro minutos del combate con su gran técnica.

A pesar de recibir patadas en la espalda, los Bucks respondieron con un doble azotón contra la lona. Más adelante, Nick Jackson sorprendió a todos con una espectacular doble plancha cruzada al estilo de Mil Máscaras.

El poder de The Dogs niveló la balanza. David Finlay mandó a volar a los Bucks con un azotón de espalda y un castigo a la garganta en las cuerdas. Luego, junto a Clark Connors, castigaron a Matt con una doble tacleada.

La respuesta de los Bucks no tardó en llegar: Activaron su clásica Superkick Party para recuperar el control. Nick Jackson se lanzó con otra plancha estilo Mil Máscaras desde la rampa hacia ringside. Aplicaron un doble cangrejo del cual Los Perros se salvaron al tocar las cuerdas.

La acción subió de tono en los momentos finales. Los Bucks aplicaron su demoledor movimiento TK Driver a Connors, pero la cuenta de tres no llegó.

El caos se apoderó del ring cuando David Finlay usó su bastón irlandés (shillelagh) en homenaje a su padre, Finlay, para golpear a Matt Jackson en la cabeza. Connors aprovechó para conectar una lanza, pero Nick Jackson salvó a su hermano.

Finalmente, The Dogs aplicaron su combinación Full Clip, una combinación de azotón de espaldas contra la lona y súper lanza a Nick Jackson para asegurar la cuenta de tres y llevarse una victoria consagratoria.