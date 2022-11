Israel Adesanya ve su próxima pelea como la más grande hasta el momento. La historia está clara antes de UFC 281. El capo reinante del peso mediano de Nueva Zelanda, Adesanya, está buscando la redención después de haber sido superado en dos ocasiones diferentes en kickboxing contra su homólogo brasileño, Alex Pereira. Para la tercera parte de su rivalidad, pelearán bajo las reglas de MMA en la jaula en el escenario más grandioso por el título más prestigioso.

Pereira se abrió camino hacia el estatus de retador al título con solo tres victorias en su haber en la promotora y seis en total en siete peleas. Si bien Adesanya está tratando la pelea con gran magnitud, siente que ha peleado contra rivales más duros que su sucesor en el kickboxing.

“No, no creo que presente el desafío más difícil. Es muy unidimensional. Él también está al principio de este juego, así que incluso me alegro de tenerlo ahora. No sé a quién tiene en su rincón. Sé que tiene a Glover [Teixeira] y a su entrenador de boxeo. No sé cuáles son sus antecedentes, realmente no me importa, solo me preocupo por mí. Definitivamente sé que no es tan inteligente como yo en la jaula. Lo se por seguro.«

Las bromas no han sido demasiado abundantes entre las partes involucradas en el evento principal de UFC 281, pero «Poatan» ciertamente ha jugado un poco con los golpes en «The Last Stylebender». Pereira ha publicado videos en sus cuentas de redes sociales burlándose de algunas de las técnicas de entrenamiento de Adesanya y, recientemente, esta semana de la pelea, publicó una foto de sí mismo con una mascota de Elsa de Frozen, una toma de una cita anterior de Adesanya.

No es la primera vez que Adesanya lidia con un oponente que intenta meterse debajo de su piel. En última instancia, el campeón lo encuentra tan anormal como algunos de los casos tratados en el pasado.

“Me está dando [ vibras] a Robert Whittaker antes de UFC 243. Dije lo mismo, yo estaba como, ‘Estás actuando fuera de lugar’. También le está dando vibraciones a [Paulo] Costa antes de [UFC] 253. Yo estaba como ¿por qué estás haciendo todas estas parodias? Pero sí, no dije nada de vuelta, no reaccioné. Me estás preguntando sobre eso ahora, así que tengo que responder, pero no voy a responder correctamente hasta que estemos en ese octágono, entonces responderé correctamente. Cuando respondo correctamente, entenderá lo que estoy diciendo”.