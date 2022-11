«To The 14th Year Of FREEDOMS» fue el evento que la empresa independiente Freedoms presentó en el Shin-Kiba 1st RING de la capital japonesa.

► «To The 14th Year Of FREEDOMS»

Takashi Sasaki presentó ante el público el nuevo cinturón del Campeonato Mundial de Peso Jr. KING OF FREEDOM, que se adjudicará mediante un torneo.

En choque de parejas, Jun Masaoka y Leo Isaka doblegaron a Kamui y Dragon Libre como preludio al mencionado torneo, y al término del combate, los cuatro luchadores se encararon.

Siguió otra confrontación de parejas, donde ERE (Drew Parker y Kyu Mogami) dieron cuenta de Minoru Fujita y Tatsuhito Takaiwa.

En el turno estelar, Daisuke Masaoka, Jun Kasai y Masashi Takeda sometieron a Soul Meat (Tomoya Hirata y Toru Sugiura) y Takashi Sasaki en una sangrienta lucha con lámparas de tubo. Finalizado el encuentro, Jun Kasai y Daisuke Masaoka desafiaron a Soul Meat por el cetro de parejas.

Además, Masashi Takeda tomó el micrófono y llamó a Drew Parker para lanzar su desafío por el Campeonato Mundial KING OF FREEDOM. Parker subió y aceptó el reto.

Los resultados completos son:

FREEDOMS «LET’S GO TO THE 14TH YEAR OF FREEDOMS», 27.10.2022

Shin-Kiba 1st RING

Asistencia: 151 Espectadores

1. Brahman Shu y Yusaku Ito c/ Brahman Kei vencieron a Toshiyuki Sakuta y Mataro Aoki c/ Takayuki Ueki (9:21) con un Schoolboy de Shu sobre Aoki.

2. GENTARO derrotaron a Dobunezumi Fukki (9:28) con un Ground Manjigatame.

3. Jun Masaoka y Leo Isaka vencieron a Kamui y Dragon Libre (10:57) con la Hurricanrana de Isaka sobre Kamui.

4. Drew Parker y Kyu Mogami derrotaron a Tatsuhito Takaiwa y Minoru Fujita (11:23) con un Azumi Sushi de Parker sobre Fujita.

5. Fluorescent Lighttubes + α Tornado Death Match: Jun Kasai, Daisuke Masaoka y Masashi Takeda vencieron a Toru Sugiura, Tomoya Hirata y Takashi Sasaki (18:02) con un Lighttube-assisted Reverse U Crash de Takeda sobre Sasaki.