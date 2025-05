Ya es oficial: «Hangman» Adam Page desafiará a Jon Moxley por el Campeonato Mundial AEW en All In: Texas. El excampeón consiguió la oportunidad derrotando a Will Ospreay en la final de la Copa Owen Hart en Double or Nothing 2025.

► Adam Page vs. Jon Moxley por el Campeonato Mundial AEW en All In: Texas

Justo después de esta gran victoria, en la conferencia de prensa, Page dedica un mensaje tanto a Moxley como a los fanáticos sobre el reto que tendrá ante sí en el evento de pago por visión del 12 de julio.

“Esto es una prueba de que esto ha sido un éxito. No vengo de otro lugar, no me hice un nombre en otro sitio, yo soy producto de esta casa. Soy de aquí. Mi historia comienza aquí. Eso demuestra que All Elite Wrestling ha sido un éxito enorme, gigantesco. Estoy increíblemente orgulloso de esta compañía. Durante mucho tiempo, el campeón mundial al que he tenido en la mira desde el primer Double or Nothing ha estado escondido en un maletín. Ese título debería ser una luz brillante para el mundo y una muestra de lo que es y representa All Elite Wrestling. El campeón no es simplemente quien sostiene el cinturón. El campeonato significa mucho más que eso. Ser campeón es representar a todos en este roster, a toda esta empresa y a todos los fans que nos han apoyado todos estos años.

Y si lo mantienen escondido en un maletín, yo seré quien lo saque de ahí.”

IT’S OFFICIAL! @JonMoxley defends his AEW World Championship against Hangman Adam Page at #AEWAllInTexas! Watch #AEWDoN LIVE on PPV right now!https://t.co/JlBXZPLNGj pic.twitter.com/euh9s4hxis — All Elite Wrestling (@AEW) May 26, 2025