AEW: Adam Page venció a Will Ospreay

Esta noche, en la novena lucha del PPV AEW Double or Nothing 2025, en el evento estelar de la velada, vimos cómo «Hangman» Adam Page logró vencer a Will Ospreay para ganar el Torneo Copa Fundación Owen Hart 2025. Ambos dieron una fantástica lucha de 36 minutos y 55 segundos.

El combate comenzó con ambos luchadores midiéndose con una intensa mirada antes de entrar en forcejeos y toma de réferi. Ospreay tomó el control temprano y se burló del público, mientras Page se mantuvo sereno. Luego, Page derribó a Ospreay con un candado a la cabeza, aunque este logró zafarse.

► Así fue la victoria de Adam Page ante Will Ospreay en el PPV AEW Double or Nothing 2025

Page mantuvo el dominio, llevándolo con fuerza al esquinero hasta que el réferi intervino. Intercambiaron varios intentos de rodada a espaldas sin éxito y desataron una batalla de golpes. Page falló una lazo al cuello, Ospreay respondió con un codazo, y ambos evitaron sus remates: el Buckshot Lariat y el Hidden Blade.

Page envió a Ospreay al esquinero con machetazos al pecho, pero Ospreay respondió con una huracarrana, un azotón contra la lona y un giro en el aire en caída libre para una cuenta de dos. Ospreay intensificó la ofensiva hasta que Page lo atrapó fuera del ring y lo azotó con un giro contra la barricada de protección.

De regreso al ring, Page repitió el movimiento contra el esquinero para otra cuenta de dos. Luego castigó a Ospreay con múltiples golpes hasta dejarlo tendido. Ospreay se levantó furioso e intercambió golpes con Page hasta sacarlo del ring y lanzarse sobre él con un Sasuke Special.

De vuelta en el ring, Ospreay conectó una Blue Thunder Bomb, pero solo logró una cuenta de dos. Page reaccionó, lo sacó del ring, le conectó una lazo en la ceja del encordado y luego un moonsault. Page intentó aplicar un cangrejo, pero Ospreay alcanzó las cuerdas.

Luego de otro intercambio de golpes, Ospreay conectó un Spanish Fly que estuvo cerca de darle la victoria. Intentó un Oscutter, pero Page lo bloqueó y le aplicó un martinete, sin lograr la cuenta de tres. Ospreay respondió con un Styles Clash, y Page le devolvió un Angel’s Wings, ambos sin éxito.

Page buscó un Best Moonsault Ever, pero Ospreay lo sorprendió con el Hidden Blade. Page rodó hacia las cuerdas para evitar la cuenta. Ospreay lo siguió hasta la ceja del ring y le aplicó otro Styles Clash que lo mandó al suelo. El réferi inició el conteo, y Ospreay regresó al ring en siete, seguido por Page en nueve.

Ospreay conectó un Oscutter para dos y luego otro Hidden Blade, pero Page resistió. Ospreay lo mandó fuera del ring con una botaza y lo estrelló contra la mesa de comentarios, que colapsó. Page le aplicó un Dead Eye sobre la mesa y lo devolvió al ring para buscar el Buckshot Lariat, pero Ospreay se tambaleó, evitando el impacto.

Desde esquinas opuestas, ambos se retaron con la mirada hasta que Ospreay corrió directo hacia un Buckshot Lariat. Page fue por la cuenta, pero Ospreay volvió a levantar el hombro. Subidos a las cuerdas, intercambiaron golpes hasta que Ospreay conectó el Hidden Blade y luego un Storm Zero, sin lograr la victoria.

Ospreay buscó otro Hidden Blade, pero Page lo esquivó. Ambos quedaron tendidos y el réferi inició la cuenta. Ospreay fue el primero en levantarse y buscó cerrar con un V-Trigger y un intento de One-Winged Angel, pero Page lo revirtió con el Big Pressure.

Ospreay resistió una vez más. Finalmente, Page lo derribó con una lazo y lo remató con el Buckshot Lariat para llevarse la victoria. Tras la lucha, Hangman Page celebró su triunfo y estrechó la mano de Will Ospreay en el centro del ring.

