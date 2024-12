Adam Copeland: «Me encantaría luchar en la Arena México»

El legendario luchador Adam Copeland, aún tiene algunos sueños por cumplir antes de colgar las botas definitivamente y uno de ellos es luchar en la Arena México.

A sus 50 años, Copeland compartió recientemente con Uproxx que entre sus mayores anhelos está la oportunidad de luchar en la Catedral de la Lucha Libre, sitio que visitó una vez con su expareja Lita, cuando aún era luchador de WWE.

“Me encantaría luchar en la Arena México. Nunca trabajé allí para CMLL ni nada parecido, así que creo que sería genial. He sido fanático; en ese momento era campeón mundial, así que fui a este espectáculo con una máscara de luchador, me senté en la tercera fila y vi todo el espectáculo”, recordó Copeland.