Adam Copeland: «Quiero con Jon Moxley una lucha nunca vista»

Adam Copeland regresó a AEW al final del evento de pago por visión Worlds End, el último de 2024. «The Rated-R Superstar» apareció junto a FTR para atacar a los Death Riders y encararse con su líder y actual campeón del mundo, Jon Moxley. Aún no se ha anunciado cuando ambos luchadores se enfrentarán por el título que bien podrían hacerlo en Revolution, el primer PPV de 2025.

► Contra el campeón

Antes, veamos qué dijo de «MOX» su nuevo oponente en la conferencia de prensa:

«Quiero decir, si puedes pensar en una meta, eso es lo que estamos buscando. Creo que FTR deberían ser campeones en parejas, creo que deberíamos ganar los campeonatos de tríos. Yo voy tras el campeonato mundial de peso pesado. Por un tiempo, cuando llegué aquí, pensé: ‘Está bien, ya estoy aquí. Tengo que entender cómo se maneja todo. Tengo que lograr que todos sepan quién soy.’ Pero eso ya quedó atrás. Ahora es el momento de estar aquí para marcar la diferencia. Para mostrarle a todos exactamente quién soy y exactamente quiénes son FTR. Hay una razón por la que he logrado todo lo que he logrado en esta industria. Hay una razón por la que nadie puede igualar lo que he conseguido.

«Míralo bien, nadie puede. Puede sonar egocéntrico, puede sonar arrogante, pero cuando es verdad, es simplemente confianza. Mi plan es enfrentar a Jon Moxley en un combate que nunca antes hemos visto, entre dos tipos que están en la cima de su juego, salir ahí y hacer lo que hacemos: combates brutales, intensos, y con esa vibra clásica de un título mundial de peso pesado de la NWA. Eso es lo que quiero sacarle. Eso es lo que estoy esperando, y va a suceder más pronto que tarde.»