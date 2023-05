Double or Nothing 2023 continúa acercándose y aún no se ha anunciado el mano a mano de Adam Cole con Chris Jericho. Parece cuestión de tiempo que así sea puesto que ambos luchadores están rivalizando actualmente y cualquiera diría que es una obviedad que van a verse las caras en este próximo PPV de AEW el 28 de mayo. Sin embargo, durante una reciente entrevista en el podcast Sports Guys Talk Wrestling, el Panama City Playboy da a conocer que no se si eso es lo que va a suceder. Quizá la compañía tenga pensada otra cosa con Roderick Strong.

> ¿Cole vs. Jericho en Double or Nothing?

“Oh, Dios mío. Te diré ahora que cada semana que vea a Chris Jericho haré todo lo que esté en mi poder para asegurarme de tenerlo en mis manos. Para cualquiera que vio Dynamite la semana anterior. Estuve en una lucha por equipos de ocho hombres y en el momento en que terminó la lucha, hice saber mis deseos en ese momento. Así que es mejor que Jericho esté listo porque ni siquiera sé si llegaremos a Double or Nothing“.

Por otro lado, tampoco está tan enfocado en eso como en hacer pagar a Y2J por todo lo que le ha hecho a él y a Britt Baker en las últimas semanas.

“Si sucede en Double or Nothing, genial. Si sucede en Austin, genial. Si sucede en un par de días aquí en Detroit en AEW Dynamite, genial, pero no obstante, Jericho cavó su propia tumba y lo pagará“.

Veremos qué sigue sucediendo con esta historia, empezando por el programa de Dynamite que tendrá lugar esta noche y del que contaremos todo en Súper Luchas.

¿Qué te parece esta rivalidad?