Booker T comparte sus pensamientos sobre la lucha de Bad Bunny contra Damian Priest en WWE Backlash 2023 en un reciente episodio de The Hall of Fame entre los cuales encontramos la reflexión de que ambos debieron haber sido quienes estelarizaran el Evento Premium en Vivo por todas las emociones que involucró su combate, teniendo en cuenta además los regresos de Carlito y Savio Vega así como el enfrentamiento de facciónes LWO contra Judgment Day. El último choque en realidad vio a Cody Rhodes vencer a Brock Lesnar. Aunque el miembro del Salón de la Fama aclara que entiende la decisión de la compañía.

> Booker T valora Bad Bunny vs. Damian Priest

“Tienes que entender cuándo la multitud estará en su apogeo, y ahí fue cuando Bad Bunny iba a salir. Bad Bunny en Puerto Rico, no me importa a quién tengas en el cartel, ese es el evento principal [risas]. No te puedes perder ese momento. Bueno, no deberías perderte ese momento, pero sí, lo entiendo. Lo entiendo totalmente y estoy de acuerdo al 100%“.

“Estar en Puerto Rico, simplemente tenía una cierta sensación, dejar que esos muchachos recibieran sus flores, dejar que esos fanáticos realmente animaran a esos muchachos, realmente hacer que los muchachos se sintieran de cierta manera. Savio Vega ha estado en este negocio por lo que parece una eternidad, y él todavía está ahí afuera haciéndolo, y los fanáticos, ese es ese momento nostálgico.

“Un combate de celebridad total contra Superestrella de la WWE, y luego la estrella lo logró. Mis felicidades a Bad Bunny, pero hay de ninguna manera Bad Bunny podría haberlo logrado sin alguien como Damian Priest saliendo y haciendo que ese tipo se vea de cierta manera en el medio del ring. Así que tengo que darle a Damian Priest grandes, grandes elogios”.

¿Estás de acuerdo con Booker T?