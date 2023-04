Adam Cole ha vuelto a AEW tras una complicada lesión que incluso le hizo temer por su carrera para mostrar una cara distinta pues desde sus inicios en la compañía es su primera vez como babyface, aunque al mismo tiempo no ha modificado su objetivo: el Campeonato Mundial de Peso Completo; ello mientras rivaliza con Chris Jericho, con quien sabía que una vez colisionaría en el mismo momento en que puso un pie en el vestidor. Además, especulando, si sale victorioso de esta historia quizá pueda argumentar recibir una oportunidad titular. Antes, el Panama City Playboy estuvo hablando de todo esto recientemente con Justin Barrasso en Sports Illustrated.

> El presente de Adam Cole en AEW

“Ha sido una transición interesante. He sido el villano vil y despreciable durante tanto tiempo. Pero al salir de esta lesión y poder volver al ring y luchar de nuevo, se siente como un ajuste tan natural ser el babyface. Es un desafío que necesito y lo estoy disfrutando mucho.

“Tan pronto como me uní a AEW y entré al vestuario, supe que llegaría el día en que compartiría el ring con Chris Jericho. Es alguien a quien he estudiado y admirado durante mucho tiempo. El fanático que hay en mí está increíblemente emocionado.

“A lo largo de mi carrera, siempre he dicho que mi objetivo es ser el campeón mundial. Quiero ser campeón mundial de AEW. Pero en este punto, tengo un nuevo aprecio por este trabajo. Cada semana, me subo a un avión y voy a un evento. Estoy muy agradecido por eso. Donde sea que me aterrice es la guinda del pastel. Mi objetivo es seguir luchando por mucho tiempo. Este soy yo. Estoy de vuelta donde pertenezco“.

¿Te gusta el presente de Adam Cole?