Con el reciente añadido de un duelo para AEW Full Gear 2023 entre la dupla The Golden Jets (Chris Jericho & Kenny Omega) y The Young Bucks, podríamos recuperar cierta información de la semana pasada.

Según Dave Meltzer, los Élite no habían decidido todavía si incluir en dicho PPV una defensa del Campeonato Mundial de Parejas AEW que portan Ricky Starks y Big Bill. Y visto lo visto, seguramente ese Jets vs. Bucks ocupe su lugar por la forma en que se concretó, mediante un breve segmento y con unos argumentos un tanto sacados de la manga.

Pero se espera sea un choque disfrutable, donde además habrá algo en juego: de perder los Jets, no podrán volver a luchar juntos; de perder los Bucks, su oportunidad por el título mundial de duplas será concedida a los Jets.

La espera se reduce. Desde el Kia Forum de Inglewood (California, EEUU), tendrá lugar AEW Full Gear el próximo sábado 18 de noviembre. He aquí su cartel provisional.

[ZERO HOUR]

Saturday, Nov. 18#AEWFullGear LIVE on PPV@thekiaforum | 🎟 https://t.co/UN1cNj1SFY



Golden Jets (Kenny Omega & Chris Jericho) vs. Young Bucks@youngbucks put their #AEW World Tag Team Title Number One Contender status on the line when they face @KennyOmegaManX & @IAmJericho!… pic.twitter.com/EBrm2CZHrc