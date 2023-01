A Umar no le sorprende retiro definitivo de Khabib

Recientemente se dio a conocer que Khabib Nurmagomedov estaría dando otro paso lejos de su carrera en las MMA. Umar Nurmagomedov, primo de Kahbib, ofreció más detalles sobre esta reciente noticia.

El daguestaní Umar Nurmagomedov es un luchador invicto de la UFC que es entrenado por Khabib. Khabib dejó vacante su título de peso ligero de la UFC y se retiró hace unos años. Desde entonces comenzó a entrenar más activamente y a dirigir Eagle FC. Pero hace poco se conoció la noticia de que pronto se alejará aún más de las MMA.

► Umar Nurmagomedov habla de Khabib Nurmagomedov

Umar Nurmagomedov está reservado contra Raoni Barcelos el próximo 14 de enero en un evento UFC Fight Night. Durante una entrevista de prensa, el atleta daguestaní Umar dijo Aaron Bronster:

“No creo que [Khabib Nurmagomedov] pueda parar, seguirá controlándome a mí y a mi hermano, a algunos otros chicos, pero no de la misma (manera), no quiere viajar, no quiere venir a los campamentos y quedarse con nosotros durante un par de meses. No me sorprende, lo sabíamos y lo habíamos hablado. Hablamos, me dio consejos sobre la pelea, cortar peso. Creo que todo seguirá igual, entrenaremos juntos en Daguestán. Nada cambia, somos hermanos”.

Por lo que parece, Khabib Nurmagomedov seguirá activo en el gimnasio con sus compañeros de pelea, pero está reduciendo la cantidad de viajes para pasar más tiempo con su familia. Umar continuó:

“No viajará demasiado y cuidará de sí mismo, de su familia, de su madre. Esto es muy duro, viajar demasiado, ayudar a todo el mundo, no es fácil. Por eso tomó la decisión y me alegro por él… “