Los problemas creativos de WWE para este 2023

Empezar un nuevo permite a todos tener un inicio nuevo, objetivos nuevos. El 2022 fue un año muy similar a otros para WWE, muchos momentos negativos, otros positivos y ganando cantidades bestiales de dinero gracias a sus contratos de TV con FOX y USA Network.

2023 puede ser un año lleno de oportunidades para WWE, y eso es parte del plan de Paul Levesque que este año esté lleno de oportunidades, por supuesto, esperando que Vince McMahon no haga que renuncie a su puesto.

►El camino hacia WrestleMania

Desde el momento en que Levesque tomó las riendas de la parte creativa del elenco principal de WWE, su plan siempre fue el de guardar los cambios para después de WrestleMania, y seguir el camino ya trazado, aplicando sólo cambios pequeños.

Esa fue una apuesta muy arriesgada y el premio de dicha apuesta no ha sido positivo. Los ratings de WWE han bajado y aunque parte de la culpa la tienen eventos deportivos importantes como lo son el futbol americano (tanto NFL como universitario), y eso no permite ignorar que Levesque bajó el pie del acelerador. La programación de WWE no cambió lo suficiente desde la era de Vince McMahon como el jefe creativo de WWE.

WrestleMania ya no está muy lejos, y el Royal Rumble está a la vuelta de la esquina. Levesque ya tiene que poner todas las piezas en marcha, pero el esperar tanto tiempo para este momento puede que haya sido un error enorme de su parte.

Lo único que sabemos es que el plan por el momento es The Rock vs. Roman Reigns, pero ese era el plan original de Vince McMahon, y no tiene nada que ver con Paul Levesque. La lucha por el momento está en la incertidumbre debido al complicado calendario de The Rock.

►El elenco de Levesque

La etapa de Paul Levesque como jefe creativo de WWE puede resumirse en una palabra REGRESOS. WWE y Levesque han hecho todo lo posible por recuperar a los luchadores que dejaron WWE en los últimos dos años, y con resultados mixtos. El regreso de Hit Row sin Swerve Strickland fue un error, especialmente dado a que contactaron con Strickland al final y los rechazo para quedarse en AEW.