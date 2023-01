Las dudas de Chael Sonnen con Jake Paul

Chael Sonnen no está convencido de que el fichaje de Jake Paul por la PFL le vaya a favorecer.

En cambio, Sonnen tiene dudas sobre el potencial de generación de ingresos de los esfuerzos de pago por evento de la PFL y cómo se distribuyen esos beneficios a los luchadores. Expresó sus dudas sobre si esto realmente valdrá la pena a largo plazo, cuando se trata de los bolsillos del YouTuber convertido en boxeador.

“Parte de ese comunicado de prensa era decirle al mundo que era un reparto al 50% con los peleadores. No sé si vas a sacar provecho de eso”, dijo Sonnen. “La PFL parece gente muy decente. No sé si alguna vez he oído a alguien quejarse. Pero si estás haciendo un negocio de pago por evento, y lo estás dividiendo a la mitad y dejas que el mundo lo sepa, entonces eso significa que al menos crees desde una perspectiva de relaciones públicas que has hecho algo genial, y quieres algo de crédito por ello.

“Vale, ¿qué significa? ¿Qué significa? ‘Vamos a hacer pago por evento, y vamos a mantener el cincuenta de los ingresos, y dar (el resto) a usted?” continuó Sonnen. “Hay, tradicionalmente hablando, 5 peleas en un cartel de pago por evento. Eso significa 10 atletas. Entonces, ¿esos 10 atletas se reparten equitativamente el 50%?”.

Chael Sonnen continuó explicando que, lógicamente hablando, es más probable que la PFL reparta los ingresos a diferentes niveles, dependiendo de los luchadores específicos implicados, y que la parte más alta se la lleve Jake Paul o quienquiera que sea la gran atracción.