Bruce Prichard lleva toda su vida trabajando en la lucha libre profesional así que siempre es interesante escucharlo, que es lo que hacemos ahora trayendo sus recientes declaraciones en Something To Wrestle acerca de una varidad de temas.

► ¿HHH y HBK tenían problemas con trabajar con RVD?

«No. De hecho, ambos eran grandes admiradores de Rob. Eran dos defensores de incluir a Rob en la mezcla. De ahí la razón por la que incluso hicimos el combate. Gran parte del brillo se desvaneció cuando Rob salió de la parte superior sobre la garganta de Hunter. No fue torpe, fue solo un accidente.

«Creo que mucha gente vio eso y pensó que Rob era peligroso. Esa era una reputación que tenía Van Dam. Que era peligroso. No pensé que Rob fuera peligroso, pensé que era cómodo. No creo que nada de lo que hizo Rob haya sido peligroso para sus oponentes. Al lastimar a Hunter fue: ‘Ph Dios, es peligroso’«.

► Fabulous Moolah en 2002

«Absolutamente. Le encantaba trabajar. Le encantaba venir y hacer lo que sea que queríamos que hiciera. Moolah habría trabajado todos los días si pudiera. A ella le encantó. Le encantaba estar frente a una audiencia y estar en el ring actuando».

► La recuperación de Steve Austin en 2002

«Era más que Steve iba a tener que venir a nosotros. JR estaba trabajando duro. Estaba trabajando muy duro en ello. La sensación de Vince era que Steve se había ido. Steve nos dejó, nosotros no dejamos a Steve. Si Steve quiere volver y cuando lo haga, lo escucharemos«.

► La lucha de ensueño HBK-RVD

«Creo que fue un choque de estilos. Fue un choque de estilos que no pensé que funcionaría. Realmente no lo pensaba. Rob necesita cierto tipo de oponente. Shawn podía manejar una escoba. Rob definitivamente no era un palo de escoba. Rob era pesado, era grueso… Era feo. Fue golpeado por un palo feo. Eran dos tipos que no encajaban. No se acoplaron durante varios minutos. No gelificó».

► Un viaje a la India

«Horrible. Horrible. Regal y Booker T se ponen muy, muy enfermos. Recuerdo a Booker acostado en una mesa en el pasillo doblado por el dolor… Regal contrajo un parásito o algo que destrozó su sistema y se enfermó mucho… India es un lugar complicado».

► Vince McMahon y Shock TV

«Shock TV había terminado, estaba muerto. No era Shock TV, era Crash TV. Era una manera diferente de hacer las cosas. Con demasiada frecuencia, si encuentra algo que funciona, somos culpables de esto, lo desgastamos. Todos éramos culpables de eso. Lo haces hasta que chocas con una pared».