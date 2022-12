Absolutamente nada de lo que hizo Karrion Kross cuando fue ascendido al elenco principal de WWE en 2021 tuvo sentido. Ni el cambio de personaje con ese atuendo extraño que no gustó a nadie; ni que perdiera en su debut con un veterano como Jeff Hardy; ni que fuera separado de Scarlett, la que había sido su acompañante durante toda su aventura en NXT. De hecho, mirando lo que ambos hicieron juntos en la marca amarilla, realmente no había que cambiar nada en Raw o SmackDown. Solo había que seguir empujando esa idea.

► Cuando WWE separó a Karrion Kross y Scarlett

Pero Vince McMahon no estaba de acuerdo y finalmente no solo los separó para no hacer nada con ninguno de los dos sino que acabó despidiéndolos. Ambos fueron contratados de nuevo cuando el antiguo mandamás, que está buscando volver a la compañía, se fue para dejar su sitio a Triple H, justamente quien los había llevado a la cima de NXT cuando era el principal encargado de la marca amarilla. Y desde entonces están juntos y trabajando al máximo nivel. Actualmente, está rivalizando con Rey Mysterio.

Dicho esto, hablando recientemente en Cheap Heat with Peter Rosenberg, Karrion Kross recordaba aquellos momentos:

«Estaba increíblemente molesta porque le expresaron que tenían un interés absoluto y total en prepararla y le dijeron que íbamos a subir juntos. Ella y yo somos personas muy basadas en soluciones y tratamos de no evitar las realidades de las situaciones, pero las reconocemos y tratamos de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos y así lo hacemos. Estamos como apretando los dientes en plan: ‘Oye, esto es solo por ahora, no para siempre. Demos lo mejor de nosotros, traigamos nuestra mejor energía a esto, y tratemos de acabar con esto y hacerlo mejor que nadie’«.