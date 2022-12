Kurt Angle señala a sus tres oponentes favoritos

Kurt Angle tuvo una de las carreras más grandes de la historia de la lucha libre profesional. Llegó a disputar más de 1500 combates desde que enfrentara a Tom Prichard en un evento de la World Wrestling Alliance el 20 de agosto de 1998 y hasta su lucha contra Baron Corbin en WrestleMania 35 el 7 de abril de 2019. De uno a otro trabajó para las compañías más grandes: WWE, IMPACT! Wrestling, New Japan Pro-Wrestling, la NWA… También ganó una buena cantidad de títulos: el Campeonato WWE, el Campeonato Mundial de Peso Completo TNA, el Campeonato Third Belt IWGP…

► Los tres rivales favoritos de Kurt Angle

Y además enfrentó a incontables rivales en todo tipo de enfrentamientos, a algunos de los luchadores más grandes de todos los tiempos. Y entre todos ellos, el también ganador de una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, señala a sus tres favoritos en un reciente episodio de su podcast, The Kurt Angle Show. De cada uno de ellos podríamos hacer un resumen similar al suyo. Y como curiosidad, mencionar además que Chris Benoit fue visto en un video promocional de WWE con motivo de próximo Tribute to the Troops esta misma semana en Raw.

«Eddie (Guerrero) siempre fue un artista increíble en el ring. Me encantó trabajar con Eddie. Literalmente, era mi segundo o tercer favorito para luchar detrás de Benoit y Shawn Michaels. Eddie también estaba ahí arriba. Quiero decir, el tipo fue, ya sabes, lo que pudo hacer en su carrera, incluso después de su accidente automovilístico cuando se rompió la pierna. Tuvo que rehabilitarse y volver y todavía se movía increíblemente bien. Entonces, Eddie fue genial ya sea que lucháramos en 2000 o en 2002. No importaba».