A Manon Fiorot no la impresiona Erin Blanchfield

Manon Fiorot confía en superar a Erin Blanchfield con una victoria en UFC Fight Night 226.

Fiorot (10-1 MMA, 5-0 UFC) se enfrenta a la dos veces campeona del peso paja de la UFC Namajunas (11-5 MMA, 9-4 UFC) en un combate de peso mosca en la pelea estelar del sábado en el Accor Arena de París. El evento se retransmitirá en ESPN+.

Blanchfield (12-1 MMA, 6-0 UFC) viene de ganar por decisión unánime a la ex aspirante al título Taila Santos el pasado sábado en UFC Fight Night 225 en Singapur. Después de ver ese combate, Fiorot se mostró aún más segura de que una impresionante victoria sobre Namajunas la convierte en la aspirante número 1.

«Estoy cien por ciento segura de que si tengo una buena actuación en esta pelea, teniendo en cuenta el rendimiento que hemos visto de Santos y Blanchfield, voy a estar luchando por el cinturón«, dijo Fiorot a través de un intérprete durante el día de medios de UFC Fight Night 226 del miércoles. «Estoy cien por cien convencido de ello«.

► A Fiorot no le convence el currículum de Blanchfield

A Fiorot no le convence el currículum de Blanchfield, y no cree que justifique una oportunidad por el título sobre ella.

«No me impresionó en absoluto, en realidad, porque hasta este punto, ella nunca realmente luchó contra un oponente a un alto nivel«, dijo Fiorot. «Creo que este combate ha mostrado su verdadero nivel, así que no me ha impresionado tanto».

Fiorot cumplió su deseo al dar la bienvenida a Namajunas al peso mosca, y la ve como el desafío perfecto en su búsqueda del oro.

«Creo que Rose es una de las mejores luchadoras que hemos visto«, dijo Fiorot. «Es una luchadora increíble. Personalmente, la sitúo entre las cinco mejores de la clasificación. Además, ha sido campeona. Es una prueba enorme para mí, también, antes de que quiera ir y conseguir esa pelea por el cinturón».