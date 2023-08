Kurt Angle: El mejor, casi renuncia y Dave Meltzer

El invitado más reciente a Insight with Chris Van Vliet fue el WWE Hall of Famer Kurt Angle, quien, entre otras muchas cuestiones, estuvo hablando de cuando casi renuncia antes de emprender su carrera en la lucha libre profesional, de ser uno de los mejores de todos los tiempos, de quién es el número uno, de su talento cómico o de no haber recibido nunca cinco estrellas de Dave Meltzer.

► Casi renuncia al principio

«Bueno, ¿sabes qué? El primer golpe que recibí, en realidad me retiré en ese momento. Pensé, esto es autoabuso. No voy a hacer esto. Se lo dije a mi entrenador. Me levanté y salí del ring. Dije que no podía seguir haciéndolo. Y él me dijo, simplemente quédate durante el día, aguanta el día y luego verás cómo te sientes. Y así lo hice, y sabes, lo soporté, pero no voy a engañarte. Fue increíble, fue increíble ver a estos tipos golpeándose en el ring. Y como luchador amateur, te enseñan a derribar a la persona, ya sabes, los derribas y los controlas y te mantienes en la parte superior. No estás acostumbrado a caer de espaldas. Así que olvidé todo lo que había aprendido, dejé de lado mis instintos. Porque si hubiera entrado allí con mis instintos naturales, no habría podido caer hacia atrás, habría estado usando mis técnicas de lucha amateur, pero olvidé todo lo que había aprendido. Y me puse en manos de mi oponente y dije, haz lo que quieras conmigo. Y así es como aprendí y aprendí muy rápidamente debido a eso.»

24 years ago today, Kurt Angle made his WWE TV debut on Sunday Night Heat pic.twitter.com/Hj6yXKwKD7 — 90s WWE (@90sWWE) March 7, 2023

► Uno de los mejores

«No, creo que si quieres ser considerado el mejor de todos los tiempos en una compañía, tendrás que estar allí durante al menos 20 años. Creo que esa es una evaluación justa cuando hablamos de luchadores, especialmente al observar a Shawn Michaels y a Undertaker, quienes pasaron más de 30 años allí. En mi caso, solo estuve allí durante un total de nueve años. De esos, seis años y medio fueron antes de que me fuera y luego dos años y medio después de regresar. Así que no pasé la cantidad de tiempo que se considera para ser el mejor de todos los tiempos.»

Kurt Angle was an absolute machine! pic.twitter.com/Gn71Li3RO6 — 2000's WWE (@2000s_WWE) August 29, 2023

► El mejor

«Quiero decir, hay muchas personas que podría mencionar, ¿sabes?, un Monte Rushmore de luchadores. Pero, sabes, ‘Stone Cold’ Steve Austin. Sabes, Eddie Guerrero. Hay tantos luchadores talentosos que es realmente difícil elegir al mejor de todos los tiempos. De verdad lo es. Porque los fanáticos tienen sus preferencias y van a elegir a quien les guste, y no creo que nunca vayas a obtener, por ejemplo, 100 votos de 100 para una sola persona como el mejor de todos los tiempos, eso no va a funcionar.»

Eddie Guerrero defeats Kurt Angle at WrestleMania 20! Lie, Cheat, Steal… RIP Eddie ❤️ 🙏 pic.twitter.com/tULbaWjlvm — 2000's WWE (@2000s_WWE) March 31, 2023

► La comedia

«No sé cómo lo logré. Nunca fui una persona graciosa. En realidad, nunca fui alguien que hablara mucho. Cuando comencé en la WWE, nadie me entrenó para aprender a hacer una promo. Ahora tienen NXT y las facilidades para eso. Pero en ese momento, ¿sabes?, era hundirse o nadar. Vince me dijo la primera vez que estuve al aire: ‘Quiero que hagas esta promo. Esto es lo que quiero que digas, húndete o nada’. Y, ¿sabes?, estuvo hablando durante cinco minutos seguidos. Me decía lo que quería que dijera. Y no lo estaba escuchando porque pensé, ¡vaya!, esta es una promo realmente larga. Y cuando terminó, le dije a Vince: ‘Vince, lo siento, pero no escuché ni una palabra’, y él dijo: ‘¿Puedes repetirlo? Lo repetiré una vez más. Y debes salir ahí. Y si no lo haces bien, te hundirás. Estarás acabado. Si lo haces bastante bien o muy bien, entonces nadarás. No te ahogarás’, eso es lo que dijo.»

Kurt Angle and Brock Lesnar was such an underrated comedy duo pic.twitter.com/DRTkFfyqlO — Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) January 22, 2023

► Empezando a entenderlo

«Probablemente diría que mi combate con Chris Benoit. No recuerdo cuándo ni dónde fue. Fue antes de mi primer WrestleMania. Chris y yo tuvimos este combate y fue fenomenal. Sentí que había encontrado mi propio ritmo. Fue en un pay-per-view antes de WrestleMania. Y fue contra Chris Benoit. Y en ese momento pensé: ‘Vale, creo que estoy empezando a entender esto, estoy empezando a aprender’. Porque debes entender que estaba completamente perdido, solo entrené durante siete meses antes de aparecer en la televisión. Literalmente no fue mucho. Y cuatro de esos meses, solo entrenaba cuatro días al mes en la sede de la WWE. El resto del mes, me quedaba en casa sin hacer nada. Así que no tuve mucho entrenamiento. Me dijeron simplemente: aprende mientras trabajas. Y eso hice, aprendí mientras trabajaba. Y en eso tuve mucha suerte porque Vince realmente me empujó al principio. Como, ya sabes, me llevó a lo más alto en cuestión de meses. Y fue como, ‘Vaya, necesito entender esto. Necesito aprender lo que estoy haciendo antes de llegar a ese nivel’. Pero eso es por lo que me apresuró, me presionó mucho. Así que me vi obligado a aprender mientras trabajaba. En realidad, eso fue lo que hice.»

Kurt Angle vs Chris Benoit Unforgiven (2002)

Los Angeles, California pic.twitter.com/uSBuU0QOc0 — Pencil Neck Geek (@ineed2pi) December 18, 2022

► Dave Meltzer

«No sé si a Dave le caigo bien o no, o qué está pasando. Pero, sabes qué, es su opinión, la respetaré. Entiendo que tiene mucho conocimiento sobre lucha libre. Tal vez simplemente no le gusta mi estilo. No lo sé. Pero es lamentable que no haya tenido ningún combate calificado con cinco estrellas por parte de él, considerando que la gente valora su opinión. La gente lo mira y dice: ‘Vale, este es el tipo que califica los combates, y suele ser preciso’. Así que, sabes, no sé qué decir, estoy realmente sorprendido. No he tenido ni un solo combate con cinco estrellas. Pero, sabes, es su opinión y tengo que respetarla.»