A Cody Rhodes no le importan las críticas que Jim Cornette tenga para AEW

El vicepresidente ejecutivo de AEW, Cody Rhodes, ha manifestado que no le importan las críticas que Jim Cornette tenga para AEW, ésto se une a lo dicho en semanas pasadas por Chris Jericho, cuando le "prohibía" a Cornette que viera los próximos episodios de AEW.

► Jim Cornette: El crítico

Como es bien sabido Jim Cornette, en su podcast semanal es un asiduo crítico, no sólo de AEW si no de WWE también, hace unos días se burló del segmento entre Chris Jericho y Orange Cassidy y permanentemente critica el enfoque que tienen Kenny Omega y los Young Bucks sobre el negocio de la lucha libre.

Cuando un fanático le preguntó a Cody Rhodes acerca de cómo se sentía ante las permanentes criticas de Cornette hacia AEW, la ex Superestrella de WWE respondió:

"No me importan las cosas que diga Cornette. El tipo era una leyenda total, pero su material es una parodia... aunque algunas personas lo toman literalmente. Respeto todas las opiniones, la lucha libre no se ha discutido a este nivel en muchos años. No puedo odiar eso. Estamos trabajando para hacer el mejor espectáculo cada semana".

