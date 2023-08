Aljamain Sterling espera que la historia de él contra Sean O’Malley no haya terminado, en la estela de la pura decepción.

En la pelea estelar del UFC 292, Sterling (23-4 MMA, 15-4 UFC) fue noqueado por O’Malley (17-1 MMA, 9-1 UFC) a los 0:51 del segundo asalto tras un reñido primer asalto. La derrota fue su segunda por nocaut, puso fin a su carrera por el título del peso gallo y rompió una racha de nueve victorias consecutivas.

«Definitivamente apesta», dijo Sterling a MMA Junkie y otros periodistas en una conferencia de prensa posterior a la pelea. «No voy a mentir al respecto. Había mucho que hacer en esta pelea. El cambio rápido y todo, pero yo estaba feliz de hacerlo. Sin excusas».

La secuencia final, se produjo después de que Sterling cayera con un derechazo. Mientras O’Malley se abalanzaba sobre él, Sterling acabó volviéndose hacia el vientre y el árbitro Marc Goddard tuvo que intervenir para detener el combate.

Aunque dijo que se sentía relativamente bien (a pesar de haber olvidado en qué estado se encontraba), Sterling cree que podría haber durado un poco más, aunque no guarda rencor a Goddard.

«Para ser sincero, creo que el combate podría haber durado más«, declaró Sterling. «Me di la vuelta para intentar remontar y, en cuanto intervino, ya estaba bien. Fue una de esas cosas. No puedo enfadarme con el árbitro. Es lo que hay«.

Aunque fue elogioso con su rival y se negó a desacreditar la victoria cuando se le dio la oportunidad, Sterling quiere una segunda oportunidad para demostrar que es capaz de ganar.

«Me encantaría tener una revancha«, dijo O’Malley. «… No sé qué caminos voy a tomar. Ante todo, me encantaría tener la oportunidad de repetirlo y obtener respuestas definitivas.»