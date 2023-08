850 fans hicieron fila para ver a Sami Zayn

La mitad de los Campeones de Parejas WWE, Sami Zayn, no pudo luchar en el gran evento premium SummerSlam de este año, dado que su compañero de equipo, Kevin Owens, se rompió una de sus costillas y necesita descanso.

Sin embargo, WWE puso a trabajar a Zayn, pues lo puso a firmar autógrafos en un Meet and Greet especial que tuvo lugar horas antes del show en Detroit, Michigan.

Y allí ocurrió algo inesperado, no porque Zayn no sea popular, ni tenga fans, sino por la magnitud del hecho. Y es que 850 personas esperaron en una larguísima fila para poder recibir el autógrafo y tomarse una foto con Sami Zayn.

A través de su cuenta de Twitter, Zayn puso un video en donde se ve cuán larga era esta fila, y agradeció a los fans con el siguiente mensaje:

To the 850 people who showed up today, THANK YOU.

I love the fans. I love meeting them. I love talking to longtime fans & kids who just started watching. I love being in a position where I can help brighten their day.

It’s an honor and a privilege to work for you. pic.twitter.com/p8XcCACLPo

— Sami Zayn (@SamiZayn) August 5, 2023