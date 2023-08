Mientras el polvo se asentaba y Nate Díaz aceptaba la derrota en el combate de boxeo del sábado, su hermano Nick Díaz se lanzó a los auriculares para expresar su interés en quizás añadir un nuevo capítulo a la saga Díaz vs. Paul.

Al hablar públicamente en profundidad sobre sus futuros planes de lucha por primera vez en más de un año, Díaz indicó que una de las razones por las que dio la cara el sábado en el American Airlines Center de Dallas, aparte de su apoyo a su hermano, fue para ponerse en la mezcla para posibles futuros enfrentamientos – tal vez contra Jake Paul o Logan Paul.

«Creo que (Nate) necesita un poco más de trabajo, pero vamos al grano», dijo Díaz en la transmisión de pago por evento posterior a la pelea. «Soy mucho mejor que estos dos tipos que están ahí fuera. Me encantaría considerar la idea de seguir adelante con quien sea que tengan para mí. Si quieren hacer el segundo asalto, si él no va a hacerlo, lo aceptaré. También tiene un hermano mayor. No te olvides del único».

Díaz, de 40 años, no ha competido en deportes de combate desde una derrota en septiembre de 2021 ante Robbie Lawler. El combate, que Díaz perdió por TKO en el tercer asalto, fue su primero desde 2015. Después de la pelea, Díaz indicó que vendrían más – mientras que la promoción y el presidente Dana White no se comprometieron de una manera u otra a lo que era lo siguiente para él.

Como están las cosas, suena como Díaz está mirando opciones.

«Me gustaría echar un buen vistazo a lo que está pasando porque no sé lo que está pasando», dijo Díaz. «Pero me gusta mantener las opciones abiertas. … Me gustaría considerar algo en un futuro próximo. Podríamos hablar de ello. Podría ser una posibilidad – de cualquier manera, uno de esos dos, o tal vez algo más. Ahora mismo tengo muchas cosas entre manos, pero podemos solucionarlo.

«… Por supuesto (estoy interesado en los Paul Brothers). Por eso intento mantenerme alejado del juego de la lucha en general, porque estoy metido de lleno. Es todo o nada. Nunca estoy con un pie dentro y otro fuera. Yo vine aquí hoy, sólo siento que tengo un poco de una oportunidad para abrir un poco de una ventana. Si es así, que se sepa. Sigo tan motivado como siempre. Soy más trabajador y mejor que cualquiera de los que están aquí ahora mismo en esta época».

Jake Paul, de 26 años, se recuperó el sábado con una decisión unánime contra Nate Díaz tras perder por decisión dividida contra Tommy Fury en febrero. Logan Paul está listo para su primer combate de boxeo profesional desde 2019. Se enfrentará a un oponente aún no anunciado el 14 de octubre en Manchester, Inglaterra.