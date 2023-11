5×5: Lo mejor y lo peor de WWE SURVIVOR SERIES 2023

WWE SURVIVOR SERIES 2023.— Este sábado se celebró WWE Survivor Series 2023, el útlimo evento premium de WWE de este 2023, y que contó con cinco encuentros. En el estelar, el Team Rhodes se llevó la victoria en el WarGames varonil, que contó con el regreso de CM Punk.

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de WWE SURVIVOR SERIES 2023, en orden descendente:

LO PEOR

► 3– Fuera de los WarGames, predecible

Los tres combates que no fueron de WarGames no tenían mucha ciencia en determinar al ganador: Dos de los campeones más dominantes defendían sus títulos en rivalidades sin mucha historia previa, y Santos Escobar tenía que estrenar su reciente cambio a rudo con una victoria pensando en un eventual enfrentamiento contra Rey Mysterio en un escenario grande.

► 2– Rhea Ripley vs. Zoey Stark

Un combate corto y sin mayor desarrollo. Apresuraron el impulso de Zoey Stark y realmente nunca fue amenaza.

► 1 – Regreso de Randy Orton, opacado

El regreso de Randy Orton estaba anunciado; sin embargo, la presencia de CM Punk lo opacó todo. En todo caso, es una buena noticia ver a The Viper luchar por primera vez en año y medio, cuando en algún punto lo habían forzado al retiro.

LO MEJOR

► 5– El público

Más allá de los cánticos de CM Punk, el público ha estado impecable durante el evento apoyando y gritando en todos los combates. Siempre es importante la reacción de ellos en un evento, y el hecho de que no haya sido tan largo evidentemente ayuda a la causa.

► 4– Gunther vs. The Miz

Gunther sigue imponente como Campeón Intercontiental, y aunque el resultado estaba prácticamente cantado, no hay que quitarle mérito a The Miz quien dio un gran combate, y ambos contaron una buena historia en el ring. Lástima que la previa no haya sido mejor desarrollada.

► 3- WarGames femenil

Tuvo todo lo que tenía que tener. La reconciliación de Charlotte y Becky, el salto de Iyo Sky desde la cima de la jaula, el cual también fue secundado por La Reina y su Moonsault, armas y muchas variantes por parte de los dos equipos. Por último, la derrota de Bayley abre el camino hacia una posible separación de Damage CTRL, según lo que suceda en SmackDown en los próximos días.

► 2– WarGames varonil

Con el regreso de Randy Orton incluido, el combate fue bastante intenso de inicio a fin. Rollins, como el Campeón dio el paso al frente al ser uno de los que más trabajo, pero poco a poco el resto fue contribuyendo con su parte. La presencia de Orton se mantuvo corta pero igual de efectiva y emotiva, arruinando un posible canje de Priest en el proceso. Con la llegada de Orton y Punk a Raw, el próximo Monday Night Raw promete.

► 1– Regreso de CM Punk

El secreto mejor guardado de la lucha libre profesional. Gran mérito a la WWE aquí en mantener oculta esta información aún a los medios más confiables en una época en la que TODO se filtra. El público de Chicago reaccionó favorablemente, e incluso hay que evaluar las consecuencias a futuro: Cody Rhodes lo ve con buenos ojos y piensa que es lo mejor para los negocios, mientras que Seth Rollins reaccionó de mala manera. Sin duda, se vendrán días agitados a partir de ahora.