3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 24 de noviembre 2023

WWE SMACKDOWN 24 DE NOVIEMBRE 2023 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a WWE Crown Jewel. El programa concluyó con una lucha entre Becky Lynch y Charlotte Flair vs. Asuka y Bayley, con victoria de las últimas.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 24 DE NOVIEMBRE 2023

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– ¿LA Knight pierde el ímpetu?

LA Knight sigue siendo aclamado por el público, sin duda, pero quizás apresuraron su combate contra Roman Reigns en Crown Jewel, ya que se sabía que no iba a ganar. Dicho esto, parece que tendremos que esperar hasta Royal Rumble 2024 para saber si apretarán el gatillo definitivamente con él, al no estar Roman Reigns y no tener combate para Survivor Series.

► 1– Cánticos de CM Punk

Aunque el rumor de un posible regreso de CM Punk no cesa, parece que el público no está muy entusiasmado con la idea, al menos una parte de los asistentes, ya que era de esperarse que en Chicago se mencionara su nombre; sin embargo, también hubo abucheos, por lo que podría no ser bien recibido en caso de que reaparezca en Survivor Series (evento poco probable)

LO MEJOR

► 3– Dragon Lee debutará en un evento premium

Tras el ataque sufrido por Carlito, Dragon Lee vio una oportunidad y le pidió a Nick Aldis que lo incluyera en el combate contra Santos Escobar en reemplazo del puertorriqueño. Será su debut en eventos premium y una lucha contra Santos Escobar definitivamente promete.

► 2– Charlotte Flair y Becky Lynch vs. Damage CTRL

Una buena lucha aquí considerando las involucradas. Viejas conocidas que trabajaron bien aquí, aunque la historia a seguir es lo más interesante, ya que podríamos anticipar no solo una división al interior de Damage CTRL, sino también entre Charlotte Flair y Becky Lynch.

► 1 – The Judgment Day vs. The Street Profits

Aunque el resultado fue predecible, tuvimos un buen combate aquí con dos equipos que trabajaron bien y se lucieron. Era de esperarse la intervención de Dominik, aunque igual consideramos que hubo una oportunidad desaprovechada al no contar con la presencia de Cody Rhodes y su grupo de WarGames, que hubiera calentado aún más el encuentro.