500 días fuera de AEW: El análisis de Thunder Rosa

En el especial Holiday Bash del próximo episodio de Collision, Thunder Rosa volverá a luchar en AEW. Unirá fuerzas a Abadon contra Julia Hart, la Campetona TBS, y Skye Blue. Antes, la que fuera Campeona Mundial de la compañía All Elite realiza un análisis, comparte una reflexión, sobre su ausencia de las cuerdas y futuro en las mismas en Busted Open Radio.

The time is finally here!

back in action and at home.

A can't miss #AEWCollision @AEW @AEWonTV

Get your tickets at https://t.co/IX1W7QPXIu https://t.co/H3IlFU2nXQ — Thunder Rosa (@thunderrosa22) December 17, 2023

► El análisis de Thunder Rosa

«500 días alejada del ring. En realidad, nunca me fui. Siempre estaba en la mente de la gente. Siempre estaba en tendencia en Twitter. Siempre estaba aquí (en Busted Open) rodeada de personas que me ayudaban, de personas que me quieren como [Mark Henry], mis amigos, mi familia, mi comunidad. En realidad, nunca me fui. Estaba en Busted Open hablando sobre la división de mujeres. Estaba en la mesa de comentarios. He estado trabajando en comentarios desde febrero. He estado trabajando incansablemente representando a la división de mujeres tanto como pude en México y América, hablando con atletas. He estado haciendo mucho que no necesariamente implica estar en el ring. Ese era mi siguiente paso, volver al ring. Fue muy importante. Era importante representar a mi gente y mostrar que está bien tener contratiempos y luchar para recuperarse y volver allí.

«He estado entrenando desde agosto en el ring, poco a poco. Es una progresión. Puedes ver el cambio en mi cuerpo y mi movilidad. Fue difícil regresar porque tenía miedo, no voy a mentir, tenía miedo porque vienes de una lesión en la espalda que no te permite saltar y correr, y había algunas cosas que tenías que volver a aprender.»

«Estaba un poco preocupada por estropear ese salto. Estaba un poco nerviosa porque habían pasado 500 días y muchas cosas habían sucedido durante ese tiempo. Hubo tanto cambio en la división de mujeres. Nuevas personas, nuevas estrellas han surgido. Estuve en segundo plano durante mucho tiempo. Fue difícil, al principio, dar ese paso. Aprendí que era importante asumir ese papel y conocer a todas en el ring, para que cuando llegara mi momento, la gente supiera cuando iba a regresar. La gente seguía preguntando, ‘¿cuándo regresas?’ Decía, ‘todos sabrán cuando regrese’. Aunque lucía diferente y entré sin pintura facial y con el cabello largo. Me tomó 500 días recuperarme, encontrarme como persona, curarme física, mental y espiritualmente. Enfrentar los miedos al rechazo. Que la gente me pueda rechazar o abuchear. Aunque tenía miedo y dudas, nunca dudé de mí misma de que aún lo tengo y dejé de escuchar a las personas que no me gustan y no quieren que tenga éxito.»

«Aunque estaba con dolor, tengo una convicción muy fuerte de ser una de las mejores luchadoras cuando regrese, en todo el mundo. Daré todo de mí cada vez que entre al ring. Fue un proceso en el que tuve que redefinirme y reconstruirme, y realmente encontrar a esa nueva persona que es Thunder Rosa. Estuvo desaparecida durante mucho tiempo. Murió en la última lucha que tuve cuando defendí el título. Esa fue la última vez que Thunder Rosa estuvo viva. Pasó por un viaje en los valles de la muerte. No pude encontrar a Thunder Rosa. En los últimos meses, comenzó a resurgir y comenzó a resurgir de una manera diferente».