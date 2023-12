Ruby Soho: «Estaba molesta y frustrada en AEW»

The Outcats fueron un trío que formaron durante algún tiempo Saraya, Toni Storm y Ruby Soho en AEW. Fue una buena manera de que las tres se elevaran al mismo tiempo como heels en la división femenil All Elite.

No obstante, fueron especialmente The Anti-Diva y la Timeless las que sobresalieron, empezando porque ambas ganaron el Campeonato Mundial, el cual está actualmente en manos de Storm, que abandonó el grupo durante su disputa titular con Saraya antes de dar vida a su personaje de Inmortal. De la misma manera, sus examigas parecen estar cerca de separarse.

En espera de ver cómo sigue adelante la historia con estas luchadoras -Saraya luchará con Riho en Dynamite por una oportunidad titular en Worlds End contra Toni Storm- Ruby Soho da un repaso a la alianza que las tres compartieron revelando que personalmente la ayudó a sentirse más cómoda en la compañía cuando se sentía frustrada e incluso molesta.

Sobre las comparaciones entre The Riott Squad de la WWE y The Outcasts de AEW: «Obviamente, fui parte de otro trío con una mentalidad muy similar anteriormente. Creo que ambos grupos llegaron a mí en un momento en que los necesitaba específicamente.»

Sobre estar más relajada en el grupo: «Estaba tomando las cosas demasiado en serio, me estaba molestando y frustrando, o estaba nerviosa y ansiosa. Había muchos sentimientos diferentes que no eran positivos en relación con la lucha libre profesional. Estar con ellas ha sido uno de los momentos más divertidos que he tenido en la lucha libre y éramos similares, llevábamos mucho tiempo haciendo esto y creo que los tres necesitábamos eso en ese momento.»

En lo relativo a esa ruptura con Saraya, podría suponer la explosión de Ruby Soho como luchadora individual en AEW. Lo veremos. Sería interesante que se introdujera en la lucha titular en el último PPV de 2023 para que las tres examigas se enfrentaran por el campeonato para cerrar el año. Y no olvidemos su posible historia romántica -en realidad, ya comenzó, pero veremos a dónde va- con Angelo Parker.