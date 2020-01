El Royal Rumble 2020 hará historia al albergar a Brock Lesnar, Campeón de WWE, dentro de los 30 cupos para la Batalla Real, ingresando en el puesto 1, para redoblar la apuesta. ¿Pero sabías que tres Superestrellas ingresaron al Rumble como campeones mundiales antes que “The Beast Incarnate”, y que uno de ellos salió ganador? ¿Sabías, además, que no será la primera vez que la lucha de 30 hombres tenga una estipulación especial? Hoy lo descubrirás en las 5 veces que el Royal Rumble tuvo estipulaciones.

La siguiente es la versión escrita del último video de Cuadrilátero sobre las 5 veces que el Royal Rumble tuvo estipulaciones especiales.

¿Quién se quedó con los $100.000 mil que ofreció Mr. McMahon para quien cumpliese con su petición en el Royal Rumble 1999? ¿Cuáles eran los planes originales para el Royal Rumble 2005 y por qué McMahon salió enojado a escena? ¿En cuántas batallas reales estuvo en juego el Campeonato WWE? ¿Cuáles fueron las tres Superestrellas que ingresaron al Rumble como campeones mundiales?

Dale play para enterarte de todas estas curiosidades y mucho más en nuestro más reciente top:

¡Ayúdanos a seguir entreteniéndote e informándote dándole click al banner de «SUSCRÍBETE» y dale a la campanita para no perderte de nuestros últimos videos!

► 100.000 dólares por eliminarlo…

1999. Corría plena Attitude Era, cuando la mítica rivalidad entre el jefe y el empleado rebelde, Mr. McMahon y Stone Cold Steve Austin, resurgió de las cenizas. Todavía tocado… o traumado por previas confrontaciones, el Presidente quiso hacer todo lo posible para evitar que Austin ganara el Royal Rumble de aquel año, empezando por pactar un combate de entierro entre “The Texas Rattlesnake” y The Undertaker. El que perdía, quedaba fuera de la campal. Pero la jugada fue contraproducente para el mandamás, porque con ayuda de Kane, Austin salió victorioso.

Con un as bajo la manga, McMahon anunció entonces que él mismo estaría entre los participantes del Rumble, obteniendo el número 30 y dándole a Austin el 1. Además, aquel que fuera capaz de eliminar a su archirrival, recibiría una recompensa de 100.000 dólares. Con más ayuda que otra cosa, McMahon se adjudicó con la victoria y terminó otorgándole el dinero prometido a su aliado, The Rock, por contribuir en la causa.

► La edición más grande de todas

La edición de 2011 fue la más grande de todas… literalmente. No es cuestión de gustos, sino de hechos: fue la única en la historia del evento en superar los 30 participantes, sumando 10 más, o sea 40, para añadir aún más competitividad. Cierto, The Greatest Royal Rumble sorprendería años después con un total de 50 participantes, pero ya fuera de los límites del clásico PPV.

Rompiendo con el molde, el de 2011, que tuvo como ganador al mexicano Alberto del Rio, supo tener más de un regreso nostálgico, casos, por ejemplo, de Booker T y Diesel, quien hiciera su primera aparición como tal desde su salida de la entonces WWF en 1996. Un regreso que WWE situó en el puesto 16 de los mejores de la última década.

► Improvisación, cuádriceps torcidos ¡y desempate!

En 2005, Batista y John Cena estaban en la pelea por ver quién iba a ser el próximo gran rostro de WWE. Una pelea pareja, y que uno estimaría, conociendo la preferencias de McMahon por los físicos sobresalientes, terminaría por tener como favorito al “Animal”. Finalmente sería el futuro 16 veces Campeón Mundial quien se quedó con los honores. Nada impredecible el desenlace de aquel Rumble, entonces, cuando ambos luchadores se toparon en la disputa definitiva por un lugar en WrestleMania. Lo impredecible fue lo que acontecería luego, contado así por el árbitro Jimmy Korderas:

«Se suponía que John Cena iba a caer al suelo y Dave se agarraría a las cuerdas, pero los dos cayeron al mismo tiempo. Justo después de que levantaran la mano de Batista diciendo que tocó el suelo primero, recibimos una orden de backstage, ‘¡que uno de los árbitros de SmackDown levante la mano de Cena!’.

«Charles Robinson me miró, le devolví la mirada, nos metimos y levantamos la mano de Cena. Estuvimos así un rato. Aquí está la parte que la gente no sabe: mientras hacíamos esto, por auricular oíamos cómo los árbitros en la Gorilla Position buscaban a gritos a Teddy Long y Eric Bischoff, los Gerentes Generales de ambas marcas. No los encontraron y es por eso que Vince McMahon apareció tan enfadado. Entró al ring y se torció los dos cuádriceps”.

La reanudación con una posterior lucha individual por eliminación marcó un hecho sin precedentes, dado que al suceder lo propio con Bret Hart y Lex Luger en 1994, ambos fueron declarados ganadores.

► “To be the Champ, you gotta…”

Nos remontamos a 1992 para el siguiente puesto. WWE llegó a aquel Royal Rumble como nunca antes o después: sin un Campeón de WWE. En This Tuesday in Texas, a raíz de un final controversial en el que fue atacado durante el mano a mano entre Hulk Hogan y Undertaker, el Presidente de WWE Jack Tunney declaró al título vacante, y así se mantuvo por los siguientes dos meses. Hasta que a tiempo con el Rumble, arribó la hora de la verdad. El Campeonato fue puesto en juego por primera vez en la batalla. Treinta hombres dieron todo por alcanzar la gloria, pero sólo “The Nature Boy” Ric Flair sería capaz de reclamar la corona.

► ¡A todo o nada!

La historia tiende a repetirse. 24 años después de la coronación de Flair, y tomando la fórmula de luchador versus autoridad de Austin y McMahon, Roman Reigns debió someterse a pruebas exhaustivas a manos, también, del Chairman, siendo la más destacada la de defender su Campeonato de WWE en el Rumble ante otros 29 hombres. Saldría cabizbajo del encuentro, pero no el nuevo Campeón, Triple H.

Por supuesto, “The Big Dog” lo retomaría en WrestleMania 32, pero en el camino haría historia: se convertiría en el tercer gladiador en presentarse en la Campal siendo Campeón WWE, detrás de Randy Savage en 1989 y Hulk Hogan en 1990. Hogan, de hecho, se llevó la contienda, aunque cabe mencionar que en esos tiempos todavía no se premiaba al ganador con una oportunidad titular en la Vitrina de los Inmortales, sino que recién en 1993 surgiría dicha estipulación.

Si te gustó este artículo y quieres más similares, ¡ayúdanos a seguir entreteniéndote e informándote dándole click al banner de «SUSCRÍBETE» y dale a la campanita para no perderte de nuestros últimos tops!