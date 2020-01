Bret Hart vs. Kurt Angle: por qué no sucedió en WrestleMania XX

Dentro de una lista de combates soñados de WWE podrían caber duelos tales como un Shawn Michaels vs. The Rock, un Hulk Hogan vs. John Cena, o un Stone Cold vs. CM Punk. Pero tal vez el más atractivo en cuanto a calidad técnica sería un Bret Hart vs. Kurt Angle. Sin embargo, algo ya que sólo se emulará dentro de un WWE 2K, pues ambos gladiadores colgaron las botas; «The Hitman» allá por 2011 y «The Wrestling Machine» este pasado año. Y ahora sabemos de boca del segundo que pudo haberse visto bajo WrestleMania XX.

► Bret Hart vs. Kurt Angle, primera opción para WrestleMania XX

La vigésima edición del «Show de los Shows» vio a Angle medirse con Eddie Guerrero por el Campeonato WWE en un notable duelo fijado en la memorabilia por ese brillante final en el que el «Latino Heat» se llevó la victoria gracias a una de sus botas desabrochadas, eludiendo así el Angle Lock de su rival.

Pero según revela el medallista olímpico a Chris Van Vliet durante una entrevista (de la que ya recogimos varios extractos), su primera opción fue un mano a mano contra Hart, cuando por entonces el canadiense había firmado la pipa de la paz con Vince McMahon.

Yo estaba pugnando por que se cerrase el combate. Pero entendí por qué Bret ni siquiera quiso intentarlo. Yo, ahora con 51 años, si un joven Bret Hart se acerca a mí y me dice, ‘vamos a hacer nuestro combate soñado’, yo le respondería, ‘no va a ser el combate soñado que me gustaría. Seguramente no quiera meterme en esto’. Entendí que Bret Hart no quisiera. Tuvo un derrame, mucha mala suerte. Había varias cosas que le hacían muy complicado poder volver y estar en las mejores condiciones. Lo entiendo. Quería ser el Bret Hart que todo el mundo adoraba. Y yo también. Incluso le dije, ‘no tendrás que recibir muchos golpes, yo haré las movidas más duras’. Y me dijo, ‘No, no seré el Bret Hart que quiero. No puedo’.

«The Excelence of Execution» volvió a subirse a un ring tras este frustrado choque con Angle, enfrentando a Vince McMahon en WrestleMania 26 y a posteriori formando parte de un puñado de combates durante ese 2010, hasta su definitivo al año siguiente, cuando hizo dupla junto a John Cena para medirse con Alberto del Río y Ricardo Rodríguez en un episodio de Raw. Sin embargo, bajo todos ellos quedó patente el deterioro físico de la leyenda, tras un PCS que lo llevó al retiro y el mencionado derrame cerebral.