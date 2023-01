5 Superestrellas más se unen a las luchas Rumble

Quienes sigan WWE y sepan de su proceder, sabrán del curioso criterio de entrada de los luchadores y luchadoras que participan en los combates Rumble. Mientras unos deben ganarse su sitio, otros simplemente se autoinvitan a la fiesta.

Tuvimos anoche un total de cinco ejemplos, encarnados en las figuras de Rhea Ripley, Candice LeRae, Seth Rollins, Bobby Lashley y Austin Theory. Estas Superestrellas se unen así a Liv Morgan, Kofi Kingston, Santos Escobar y Ricochet, cada uno en su respectivo Rumble, conformando un total de tres para el femenil y seis para el varonil.

Como dato, Rollins es el único talento de todos los por ahora anunciados que sabe lo que es ganar un Rumble, si recordamos su victoria en 2019. Seguidamente, la estampa actualizada de Royal Rumble 2023, “premium live event” que tendrá lugar desde el Alamodome de San Antonio (Texas).

