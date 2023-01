Seth Rollins reaccionó a su regreso en Monday Night Raw

Seth Rollins retó a Austin Theory por el Campeonato de Estados Unidos en el estelar del primer Monday Night Raw del nuevo año. Lamentablemente para él, no pudo obtener la victoria debido a un golpe bajo que su oponente le dio cuando el réferi no miraba y que condujo al final del combate. Aunque «El Visionario» se habría lesionado aparentemente su rodilla en aquel combate, lo cierto es que en el reciente programa de la marca roja reapareció prácticamente recuperado —aunque dijo que no estaba al 100%— para confrontar a su rival y hacerle saber que irá a Royal Rumble para ganarlo. Theory, y posteriormente Bobby Lashley también confirmaron en el mismo segment su participación en el tradicional combate.

► Seth Rollins irá por todo en el 2023

Tras los eventos del reciente Monday Night Raw, en su cuenta de Twitter, Seth Rollins publicó un mensaje breve indicando que buscaría todos los campeonatos posibles, incluido el Campeonato de los Estados Unidos que perdió en Survivor Series WarGames.

I want it all. pic.twitter.com/nDzN9GxTAa — Seth “Freakin’” Rollins (@WWERollins) January 10, 2023

“Lo quiero todo”

En 2022, Rollins fue la única superestrella de la WWE que derrotó a Roman Reigns en un combate individual cuando lo derrotó por descalificación en el Royal Rumble 2023. A partir de ahí, fue protagonista de grandes rivalidades contra Cody Rhodes y Matt Riddle antes de conquistar el Campeonato de los Estados Unidos en el último tramo del año, e incluso, a pesar de lograr un importante número de derrotas, Sports Illustrated lo nombró como el luchador número uno.

El 2023 no había iniciado de buena manera para Seth “Freakin” Rollins, pero ciertamente sigue trabajando en un altísimo nivel y se posiciona como uno de los favoritos para ganar el Royal Rumble 2023.