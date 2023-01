¿Volverá a reunirse The Hurt Business?

En la primera edición de Raw del 2023, pudimos ver que las cámaras televisivas captaron a MVP, Shelton Benjamin y Cedric Alexander teniendo una charla tras bastidores con Adam Pearce, aparentemente intentando convencerlo para que Bobby Lashley regrese a WWE luego de ser suspendido. Esto se pudo comprobar en el reciente show de la marca roja luego de que “The All Mighty” hizo su reaparición para aniquilar a Austin Theory y anunciar su participación para la edición de Royal Rumble de este año.

► MVP dio el primer paso para reformar The Hurt Business

MVP interrumpió una entrevista que Byron Saxton le estaba haciendo a Bobby Lashley, diciéndole que los dejara en paz porque tenían “negocios” que discutir, y allí se pudo confirmar que MVP fue quien convenció a Adam Pearce para que reincorporara a Lashley a la programación. Allí, ambos tuvieron una conversación con una propuesta sobre la mesa para que The All Mighty vuelva a unírsele. Sin embargo, Lashley lo rechazó diciéndole que no era el momento.

“Estamos bien, pero no ahora”.

El segmento de anoche prácticamente confirma que WWE bajo Triple H está avanzando lentamente hacia una reunión completa de The Hurt Business. Además, MVP publicó en su cuenta de Twitter lo mismo que le había dicho al All Mighty en televisión, en relación a que su número telefónico sigue siendo el mismo, dándole a entender que estará pendiente de su respuesta.

“Mi número no ha cambiado…”

The Hurt Business estuvo en la cima de WWE durante la era de la pandemia. Bobby Lashley, Shelton Benjamin y Cedric Alexander fueron guiados al oro gracias a MVP. Habrá que ver si el grupo vuelve a reunirse, pero ciertamente puede ser un ganar-ganar aquí para todos.