3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 25 de octubre 2022

WWE NXT 25 DE OCTUBRE 2022.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, el primero luego de Halloween Havoc. En el encuentro estelar, JD McDonagh derrotó a Ilja Dragunov por rendición.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 25 DE OCTUBRE 2022

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 3– Campeonato Femenil de Parejas NXT

La tendencia de WWE a hacer reinados largos hizo que muchos no «compraran» un cambio titular aquí; no obstante, hubo el drama suficiente en Zoey Stark y Nikkita Lyons para llevarse la victoria, al menos por pocos segundos, luego de que en una deliberación arbitral se revirtiera el resultado inicial y se ordenó que continúen con el mismo. Sin embargo, ¿Era necesaria esta polémica? Quizás hoy no se entienda, en función de lo que suceda en las siguientes semanas.

► 2- Shotzi vs. Lash Legend

Un combate que no fue la gran cosa. Realmente no hubo sincronía entre las combatientes, e incluso la duración del mismo no dio como para que viéramos un buen desarrollo.

► 1- Indi Hartwell vs. Sol Ruca

Tras tener un debut prometedor, Sol Ruca perdió en su segundo combate ante una rival que, si bien era más experimentada, estaba lejos de ser una contendiente por el oro en los actuales momentos. Menos de 90 segundos le duró el ímpetu a Sol Ruca y no hay mucho que agregar considerando el escaso tiempo que tuvieron.

LO MEJOR

► 3- R-Truth

R-Truth hizo acto de presencia en NXT y el público demostró cuánto lo quería. El múltiple Campeón 24/7 hizo su clásico acto de comedia que hizo que Booker T y Grayson Waller se rieran, saliéndose del molde. Curiosamente, con tantos años de carrera, la próxima semana será su debut en NXT y los fanáticos parecen estar contentos con esta situación.

► 2- Pretty Deadly vs. Edris Enofe y Malik Blade

Un combate rápido, muy caótico y bastante bien ejecutado por parte de los contendientes. Edris Enofe y Malik Blade demostraron ser grandísimos retadores, y le añadieron algo de drama a un combate del que se preveía una superioridad abrumadora de la pareja campeona.

► 1- JD McDonagh vs. Ilja Dragunov

Este fue un combate brutal con un gran esfuerzo de ambos contendientes. Ilja Dragunov es tan bueno que puede hacer luchar bien hasta un armario, y JD McDonagh demostró que necesitaba más la victoria y no le importó que su rival estuviera disminuído. Sin ser tan buena como Halloween Havoc, el combate cumplió su propósito aquí.