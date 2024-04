3×3: Lo mejor y lo peor de AEW RAMPAGE 5 de abril 2024

AEW RAMPAGE 5 DE ABRIL 2024.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de AEW Rampage, el cual contó con cuatro combates y fue transmitido en el horario regular de viernes por la noche. En el combate estelar, Julia Hart y Skye Blue derrotaron a Kris Statlander y Willow Nightingale en una lucha callejera.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW RAMPAGE 5 DE ABRIL 2024

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Rampage.

LO PEOR

► 1- Luchas regulares

No hubo combates de relleno (algo no tan común), pero los demás combates (salvo el estelar) no destacaron mucho. Hubo algo de acción pero realmente fueron luchas carentes de historia, y no fueron tan largas.

LO MEJOR

► 1- Final Four Elimination Match: Daniel Garcia vs. Action Andretti vs. Bryan Keith vs. Komander

Un combate de eliminación que tuvo su porción de tiempo. La lucha fue entretenida de principio a fin y la estipulación ayudó en este caso. García fue un justo vencedor.