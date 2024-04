AEW RAMPAGE 5 de abril 2024 | Resultados en vivo | Daniel García vs. Dante Martin vs. Komander vs. Bryan Keith Malakai Black vs. Cristopher Daniels

Malakai Black es el primero de la noche en caminar hacía el ring. ¿Ya no tiene la mancha negra en el rostro? Su rival no es otro que Cristopher The Fallen Angel Daniels. Candado a la muñeca, Black se libera contrallaveando con otro candado pero a la cabeza, que Daniels le reversa. Se cansan del llaveo y rebotan en las cuerdas pero aún así terminan en un llaveo que termina en un Black que le asesta un rodillazo a Daniels que lo noquea. Eso no sonó bueno. Menos cuando Black saca a Daniels del ring y Buddy Mathews lo tira contra la barrera de protección. Daniels no es hueso fácil de roer, porque ha obligado a Black a sacar su repertorio de patadas y aún así no llega a la victoria. Cuando Daniels por fin reacciona, conecta un German Suplex que le provoca un pantallazo azul a Black, reinicia el Windows. Cuando Black regresa, Roundhouse Kikc, inicia la cuenta, y Daniels se sale en el dos. Pero no más adelante que Black le saca la victoria.