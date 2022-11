3×3: Lo mejor y lo peor de AEW Dynamite 2 de noviembre 2022

AEW DYNAMITE 2 DE NOVIEMBRE 2022 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, el cual se transmitió en su horario habitual. El estelar fue la contienda por el Campeonato de televisión ROH entre Samoa Joe y Brian Cage, mismo que culminó con victoria del primero.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW DYNAMITE 2 DE NOVIEMBRE 2022

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de Dynamite, en orden descendente:

LO PEOR

► 3 – Samoa Joe vs. Brian Cage en la estelar

Debido a que otras luchas del programa tuvieron sorpresas, uno habría esperado que Joe vs. Cage , al estar en el turno estelar, presentara la sorpresa más grande, pero no fue así. Habría sido preferible Jericho vs. Cabana para cerrar el evento, hasta por la jerarquía de los títulos de ROH.

► 2 – Jade Cargill vs. Marina Shafir

Que llegara Nyla Rose a hacer comentario en vivo fue divertido, pero lo malo es que el foco estuvo en ella y era difícil tanto ver como concentrarse en la lucha que sostenían Jade Cargill y Marina Shafir, a tal grado que nos olvidamos que estaban combatiendo.

► 1 – Jeff Jarrett

Jeff Jarrett es la antítesis de lo que representa AEW. Jarrett quiso hacerle competencia a WWE copiándole, y con tan mala suerte que la original TNA quebró como en dos meses. AEW, por otro lado, nació gracias a un movimiento de luchadores jóvenes para fans jóvenes. El rechazo a Jarrett por parte del público no fue porque sea rudo, sino porque simplemente no es bienvenido.

LO MEJOR

► 3– Katsuyori Shibata

En el polo opuesto a Jarrett está Katsuyori Shibata. Él es un luchador que los fans sí querían ver, y qué mejor que presentarse como el siguiente retador al Campeonato del Atlántico AEW.

► 2– La fiesta de Daddy Ass

Si bien MJF hizo falta en este episodio, sí estuvieron los otros imprescindibles: The Acclaimed y Billy Gunn. Sus segmentos son siempre divertidos, y es bueno ver que Tony Khan no está desaprovechándolos como ha ocurrido con otros elementos populares.

► 1– Regreso de Colt Cabana

La reaparición de Colt Cabana deja claro que CM Punk no volverá a AEW, y pone fin a meses de incertidumbre. Independientemente de quien tenga la razón en este lío, lo mejor es que termine. Por otro lado, Chris Jericho hizo ver a Cabana como una estrella más grande de lo que hasta ahora había sido en AEW.