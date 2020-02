Braun Strowman coronándose como nuevo Campeón Intercontinental, John Morrison y The Miz situándose como retadores al Campeonato de Parejas, Naomi haciendo lo propio con el Campeonato Femenil… Estos fueron algunos de los puntos más importantes del SmackDown de anoche. Y no queremos dejar de lado que King Corbin acabó embadurnado de comida para perros.

Estas son cuatro historias que entendemos que irán a más la próxima semana, aunque no sabemos cómo podrá hacerlo la última. Pero solo de una de ellas podemos decir oficialmente que tendrá un hueco el viernes que viene. WWE acaba de anunciar en Twitter tres segmentos que van a tener lugar en el nuevo SD. Uno de ellos supondrá el regreso a la televisión de la Firefly Fun House.

Did you miss him? @WWEBrayWyatt 's #FireflyFunhouse returns to the blue brand next week. YOWIE WOWIE! https://t.co/QikmNR8hZG

No sabemos si el Campeón Universal va a continuar su rivalidad con él, pero Daniel Bryan también tendrá su momento.

Also, @WWEBrayWyatt's #RoyalRumble opponent, @WWEDanielBryan, will make his return to the blue brand to discuss his in-ring future. #SmackDown https://t.co/Ks66kzBAqu

— WWE (@WWE) February 1, 2020