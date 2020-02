No fue el único pero Jungle Boy fue uno de los luchadores de AEW que intentaron convencer a Jake Atlas de que firmara con su empresa. No se mencionó a Sammy Guevara, pero él comentó no hace mucho que no entendía cómo algunos de sus amigos preferían ir a WWE.

► Así debutó Jake Atlas en NXT

Atlas prefirió hacerlo, no sólo por encima de All Elite Wrestling sino también de otras que querían contar con sus servicios. Después de firmar su contrato, comenzó a trabajar en el Centro de Rendimiento del Imperio McMahon en octubre de 2019. Unos meses más tarde, ha debutado en NXT. No lo ha hecho todavía en televisión pero sí anoche en un evento no televisado.

More @iamjakeatlas pics for those still awake in Cali pic.twitter.com/cgOtTknZ7Q — Kyle (@FLWrestlingFan) February 1, 2020

Lamentablemente para Atlas, perdió en su primer combate en la marca amarilla, ante Ridge Holland. Un luchador que no sonará a muchos pues todavía no ha llamado nada la atención. Aunque quizá sí lo ha hecho más como Luke Menzies, nombre que utilizaba en el pasado en la WWE. En realidad, él comenzó su aventura en esta empresa a mediados de 2018, por lo que no es un novato, ni mucho menos.

Cabe mencionarse que mientras que Atlas se preparaba para debutar en NXT ha estado luchando en empresas independientes como PWG, Game Changer Wrestling, PCW ULTRA o Santino Bros. Wrestling. Entendemos que a medida que vaya teniendo más presencia en WWE menos aparecerá en otros sitios. No sabemos qué esperar de su carrera en el Imperio McMahon, pero es un luchador con un gran talento en los encordados y con carisma. Podría tener mucho éxito. Pero tendremos que ver cómo evoluciona a partir de ahora.

En el mismo evento no televisado vimos a otras Superestrellas como Catalina García.

O Jessi Kamea, que podría estar iniciando un trío.