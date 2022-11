Zhang: «Pelea se desarrolló como esperaba»

Zhang Weili sabía que iba a ser campeona una vez más. La estrella china recuperó el cinturón de peso paja femenil el sábado cuando destronó a Carla Esparza en el evento coestelar de UFC 281.

Weili (23-3 MMA, 7-2 UFC) sometió a Esparza (19-7 MMA, 10-5 UFC) con un estrangulamiento trasero desnudo en el segundo round. Weili dijo que la pelea se desarrolló como ella imaginó que sería.

“Esta pelea se desarrolló exactamente como esperábamos. Yo, como luchadora, si eres luchadora: OK, luchemos. Si eres un jugador de jiu-jitsu: OK, vamos a rodar. Si eres pegadora: Peleemos de pie. Así es como mejoro y me demuestro a mí misma contra lo mejor de lo mejor.

“Cuando conectó un par de golpes, no sentí nada y por eso sonreí. No hubo ninguna amenaza por su golpe, y eso también hizo que estuviera más relajada, más tranquila”.

Weili Zhang perdió el título de peso paja de UFC a principios de 2021 ante Rose Namajunas en UFC 261. No pudo recuperarlo en una revancha, pero luego se recuperó de las derrotas al derrotar a la ex campeona Joanna Jedrzejczyk, una victoria que le valió una oportunidad en Esparza. Weili dijo que el momento del sábado estuvo mucho tiempo en desarrollo.

“Estoy muy feliz por este momento. Me preparé para este momento durante mucho tiempo. Todos los días me motivaba: ‘Volveré a la cima’”.

En cuanto a lo que sigue, a Weili Zhang le encantaría ver un evento de UFC en China para poder defender su cinturón allí. Pero en cuanto a desafíos específicos, Weili está abierto a todos.

“Todos son buenos peleadores. Veré qué quiere el UFC. Estaré esperando la llamada y discutiré con ellos cuál es mejor para mí”.