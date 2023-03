Zelina Vega es mayormente conocida por su trabajo en la WWE, pero también tiene sueños fuera de la lucha libre profesional, ya que es una confesa fanática del Anime y de los videojuegos, y frecuentemente recurre a ciertos cosplays, ya sea para sus atuendos luchísticos, o simplemente para tomarse fotografías y subirlas en sus redes sociales.

Crunchyroll, el principal destino de anime para los fanáticos de todo el mundo, organizó la séptima edición anual de los Crunchyroll Anime Awards en Tokio, Japón, y se anunciaron los ganadores en 29 categorías, entre ellos el Anime del año.

Zelina Vega fue una de las ilustres invitadas de la referida ceremonia de premiación, y fue la encargada de entregar los Anime Awards a Kaguya-sama: Love Is War -Ultra Romantic- como Mejor Romance y a “The Rumbling”, SiM, Attack on Titan Final Season Part 2 como Mejor Canción de Anime. También deslumbró a los fanáticos en la alfombra roja antes del espectáculo.

🤩🤩 Obsessed with @ZelinaVegaWWE 's look and tattoos tonight! #AnimieAwards pic.twitter.com/Z7oH4FIgIT

La luchadora, evidentemente, se sintió honrada por su participación en el evento y lo dio a conocer en sus redes sociales.

What an absolute honor this was 🥲 thank you @Crunchyroll for an anime dream come true!! pic.twitter.com/2phaP7g6Sz

— 👑 QUEEN ZELINA 👑 (@ZelinaVegaWWE) March 4, 2023