Zack Sabre Jr.: «Riddle, Danielson, no terminamos»

Zack Sabre Jr. no ha empezado bien el 2024. Perdió el Campeonato Mundial Televisivo NJPW ante Hiroshi Tanahashi en Wrestle Kingdom 18 y este sábado pasado él y Bad Dude Tito perdieron ante Matt Riddle y Jeff Cobb en Battle in the Valley 2024. Pero aún así cree que este será tanto su año como el de su facción, TMDK.

Una manera ideal de darle la vuelta a su situación sería vencer a Bryan Danielson en The New Beginning in Osaka el 11 de febrero. Y a «The American Dragon» le envió un mensaje después de su derrota ante The Chosen Bros, a los que también se dirigió, en la conferencia de medios después del reciente evento de New Japan en Estados Unidos.

► Zack Sabre Jr. al habla

«Jeffrey, eres un auténtico sinvergüenza. Como si no fuera lo suficientemente malo con United Empire y su imaginería colonial e imperial, ahora te codeas con auténticos idiotas. ¿Rey de los colegas? Rey de los imbéciles. Te recuerdo, Matthew Riddle. ¿No has ganado ni una célula cerebral, verdad? No te vuelvas demasiado arrogante, cariño. ¿Te sientes bien, verdad? Tu primera victoria en New Japan. Bueno, TMDK, estamos dando un nuevo giro en 2024. Tuvimos un comienzo accidentado, [Tito], pero mira estos músculos. [Golpea los pectorales de Tito] Mira estos pectorales de machote.

«Jeff Cobb, esto no ha terminado. No ha terminado. ¿Quieres retarme? ¿Quieres desafiar al tipo más malo en la lucha libre profesional? Bueno, tengo algo para ti. Matt Riddle, eres un completo idiota, un imbécil. ¿Qué te pasa, eh? Tonto. Solo espera. Mantén la cabeza alerta porque viene algo.

«TMDK, 2024 es nuestro año. Vamos a llevar a este hombre de vuelta a Japón, y va a hacer negocios de tipo malo. Además, Brittle Bryan, espero que estés envuelto en algodón, cariño. Mejor no estés por ahí cavando almejas, cavando almejas sangrientas. Mantén tus huesos en una sola pieza, Bryan, porque te rendirás en Osaka el 11 de febrero. Adiós. Hasta luego, capullo».

It’s a monster card for The New Beginning in Osaka February 11! BULLET CLUB War Dogs and United Empire settle their differences inside a steel cage! For the first time ever in Japan- Bryan Danielson vs Zack Sabre Jr and much more!https://t.co/nlLk3U2d7i#njpw #njnbg pic.twitter.com/syJb44u3di — NJPW Global (@njpwglobal) January 10, 2024