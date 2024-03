Youssef Zalal: «Soy uno de los mejores del mundo»

No lo ves a menudo, pero Youssef Zalal es uno de los pocos peleadores que pudo regresar a UFC y regresar con éxito.

Después de ser eliminado de la promoción en 2022, Zalal (14-5-1 MMA, 4-3-1 UFC) regresó al octágono este sábado en la cartelera principal de UFC por ESPN 53 en el UFC Apex. Y después de tener una racha de tres victorias consecutivas fuera de UFC, Zalal dio una clínica contra Billy Quarantillo y lo sometió en el segundo asalto de su pelea de peso pluma.

Fue un gran momento para Zalal, ya que siente que se demostró a sí mismo que pertenece a la mejor organización de MMA.

“Siento que esto es sólo para demostrarme a mí mismo que soy uno de los mejores del mundo. Para mí, esta es una experiencia completamente diferente. Siento que vivimos en pequeñas experiencias y siempre recuerdas: ‘Hombre, recuerdo esto’. Recuerdo cuando nació mi hijo.’ Creo que este es uno de ellos.

“Esta es una experiencia que puedo contarle a la gente. ‘Hombre, todo el mundo dudaba de ti. Nunca volverás a lograrlo’, y luego regresar y acabar con un tipo que nunca ha sido acabado por la sumisión. Se siente realmente bien”.

Zalal se unió a UFC por primera vez en 2020 y tuvo un comienzo de 3-0 antes de perder tres peleas consecutivas y luego empatar otra. Fue esa racha de cuatro peleas sin victorias lo que desencadenó su salida de UFC. Esas cuatro peleas también fueron en apenas 10 meses.

De cara al futuro, Zalal quiere frenar su actividad en el octágono y ser un poco más inteligente en la gestión de su carrera.

«La última vez que estuve en UFC, peleé cinco veces en un año, así que voy a frenar un poco mi trasero y realmente me tomaré mi tiempo. Voy a hablar con mi manager y ver qué tengo que hacer, pero simplemente hice que el N° 19 pareciera fácil y él acababa de pelear con el N° 14, así que no sé si (Edson) Barboza Todavía tiene 14 años. Así que a quien me den, realmente no me importa. Sé que tengo un gran equipo directivo y que van a mejorar mi carrera”.