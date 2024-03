Drew McIntyre: «CM Punk está hecho de vidrio real y lo romperé»

Drew McIntyre continúa atacando fuertemente a CM Punk, y promocionando una futura lucha entre ellos, pese a que, a días de que su contrato con WWE llegue a su fin, y de su gran lucha titular ante Seth Rollins por el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE en WrestleMania 40 tenga lugar, McIntyre no ha querido renovar su contrato con WWE, presumiblemente, como consecuencia de la falta de haber llegado a un acuerdo en torno al aumento salarial que desea. McIntyre estuvo recientemente en una entrevista con The Ringer, y allí habló acerca de cómo Punk es un hombre hecho de vidrio real y lo volverá a romper la próxima vez que se encuentren en un ring de WWE.



► Drew McIntyre sigue atacando a CM Punk… Y este mantiene el silencio

«No, lo apreciaría si lo hiciera. Lo vi en sus ojos la primera vez que estuvimos en el ring juntos y yo estaba en el micrófono. Pude verlo claramente en sus ojos, ‘este no es el mismo chico al que le hice la vida difícil por un tiempo. Además, ahora es el doble de grande que yo. No importa cuánto jiu-jitsu haya practicado, me arrancará los brazos y me golpeará con ellos o me dará el Future Shock y mis tríceps se caerían’. Entiendo que es una gran figura y atrae muchas miradas.

«Lo reconozco desde una perspectiva comercial. Está bien para mí. Regresó arrastrándose al entretenimiento deportivo, bueno para él. Trajo algunas miradas, consiguió un gran pago, entiendo todas esas cosas. Si te ponen en una situación conmigo, te destrozaré verbalmente y físicamente. Quiero esa lucha con él, pero no creo que esté en condiciones físicas para luchar contra Drew McIntyre. Literalmente está hecho de vidrio real, y lo romperé».