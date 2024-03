Yota Tsuji, el flamante ganador de la New Japan Cup 2024 se presentó ante los medios donde por primera vez dio sus impresiones tras lograr el triunfo.

El joven luchador conquistó el torneo luego de imponerse a Hirooki Goto, el máximo ganador de la New Japan Cup. Ahora, Yota Tsuji ganó el derecho de enfrentar a Tetsuya Naito por el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP.

– Sobre ganar la NJ Cup:

En primer lugar, este fue un torneo sobre quién llevará a NJPW hacia el futuro. Gané. El destino se encargó de que yo estuviera frente a Hirooki Goto en la final. El hombre con más copas que cualquiera con tres, y si él hubiera ganado, habría sido el ganador de Copas de mayor edad de la historia. Eso es lo que estaba desafiando y eso es a lo que derroté. No hay duda de que este es un triunfo muy significativo para mi.

– Sobre el siguiente paso:

Ahora que tengo este trofeo, lo siguiente que tengo que hacer es derrotar a Tetsuya Naito en Ryogoku. Desde que regresé de la excursión, he hablado sobre cambiar la jerarquía en Los Ingobernables de Japón. En este momento, cuando la mayoría de la gente piensa en LIJ, piensa en Naito, luego en Shingo Takagi y luego en Yota Tsuji. Al vencer a Naito, cambiaré esa percepción y me llevaré el Campeonato Mundial Peso Completo IWGP.

– Sobre el diseño del cinturón en caso de restaurarse:

Me gustaría el del Campeonato de Peso Completo IWGP de cuarta generación. El título mundial surgió porque Tetsuya Naito en un principio quería ser doble campeón y lo logró. Después de hacerlo, se habló de la unificación y Naito se opuso. Luchó contra ello y perdió. Honestamente, Naito quiere que el título mundial que tiene ahora sea separado. Pero su historia, el camino que tomó para llegar hasta aquí, hace que sienta que no puede. Planeo hacer lo que él no puede hacer.