Yair Rodríguez nunca quiso pelear con Brian Ortega

Yair Rodríguez ha sido típicamente uno de los peleadores más respetuosos de UFC, pero hay un hombre en el roster que lo llena de ira.

Rodríguez (18-4 MMA, 10-3 UFC) tiene las manos ocupadas con una revancha contra Brian Ortega en la co-estelar de UFC Fight Night 237, pero cuando se le preguntó sobre el actual campeón de peso pluma Ilia Topuria, Rodríguez comenzó a soltar groserías en el micrófono.

«Me encantaría joderlo. No quiero pelear con él, quiero joderlo. Hay una gran diferencia en eso, solo para dejarlo claro. Y dondequiera que lo vea, lo joderé.

“… Que se joda esta perra. No me gusta un carajo”.

Topuria y Rodríguez se han disparado mutuamente en entrevistas y publicaciones en las redes sociales durante los últimos meses, lo que ha provocado que las tensiones se desborden . Tal como están las cosas hoy, Rodríguez no cree que sería capaz de controlarse si estuviera en la misma habitación con Topuria.

“Normalmente no me meto en este tipo de situaciones con nadie, soy muy respetuoso. Pero este maldito tipo, ya sabes, realmente no me agrada. No me gusta. No tengo por qué ser como él. Quiero joderlo. Eso es lo que quiero hacer”.

“El Pantera” puede tener la oportunidad de arreglar sus diferencias con “El Matador” dentro del octágono, pero primero tiene que superar nuevamente a Ortega (15-3 MMA, 7-3 UFC) en lo que él cree es una pelea eliminatoria por el título. .

La pareja se conoció por primera vez en el evento principal de UFC en ABC 2 en julio de 2022. La pelea terminó abruptamente durante un intercambio de lucha en el primer asalto después de que Ortega sufriera una lesión en el hombro.

Al contrario de lo que siente por Topuria, Rodríguez admite que nunca quiso pelear con su amigo Ortega la primera vez y no está exactamente emocionado de hacerlo por segunda vez. Sin embargo, a veces en el juego de la lucha, los amigos deben luchar para llegar a la cima de la división, y esa es la posición en la que Rodríguez se encuentra nuevamente.

“Siempre es extraño. Nunca quise pelear con ese tipo. Esta vez no es diferente. Me gusta su familia, me gusta él. Es mexicano, así que no es el mismo sentimiento. Es un trabajo que tenemos que hacer. No es algo que realmente quisiera hacer”.