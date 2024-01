Yair Rodríguez listo para la guerra en la revancha con Brian Ortega

Yair Rodríguez busca eliminar a Brian Ortega nuevamente para ganar otra oportunidad por el título. Rodríguez (16-4 MMA, 10-3 UFC) corre con Ortega (15-3 MMA, 7-3 UFC) en un evento co-estelar de UFC Fight Night el 24 de febrero en Ciudad de México.

Rodríguez ganó su primer encuentro en UFC en ABC 3 en julio de 2022 después de que Ortega sufriera una lesión en el hombro durante un intercambio de lucha en el primer asalto. Rodríguez admite que no necesariamente tenía en mente una revancha, pero ve esto como un nuevo desafío.

“En realidad no. No veo por qué la gente sigue pensando que su hombro se cayó sin motivo alguno. Está bien. Cada uno puede pensar lo que quiera sobre lo que pasó allí. Si Brian quiere aceptarlo o no, ese no es mi problema. Esta es una pelea completamente diferente en un entorno completamente diferente y será genial. México va a ser una pelea súper dura, por lo que será interesante”.

Ortega no ha competido desde entonces. Mientras tanto, “El Pantera” ha peleado dos veces, sometiendo a Josh Emmett para reclamar el título interino en UFC 284, seguido de una derrota por nocaut ante el campeón de peso pluma Alexander Volkanovski en su pelea de unificación del título en UFC 290. Cuando se le preguntó sobre el largo paro de Ortega, Rodríguez no se mostró preocupado.

«Ni siquiera he pensado si está completamente sano o no. Ese no es mi problema. Mi único problema es prepararme para la mejor versión de Brian Ortega, y eso es lo que tengo en mente: simplemente estar preparado y presentar la mejor versión de mí mismo para que podamos darle a la gente lo que quiere… una guerra”.

Rodríguez espera que una victoria lo posicione para tener una oportunidad ante el ganador de Volkanovski vs. Ilia Topuria, que encabeza UFC 298 el 17 de febrero.

«Creo que esto me colocará nuevamente allí para la oportunidad por el título. Por supuesto, tendría mucho que ver con la pelea de Topuria y Volkanovski. Creo que eso dictará hacia dónde irá la división y cuáles serán las peleas a realizar.

“Si Volk gana, lo cual creo que hará, y yo gano mi próxima pelea, creo que una revancha podría ser una realidad potencial. Max Holloway está frente a mí en el puesto número uno y no creo que UFC quiera volver a hacer esa pelea. Sería la cuarta pelea entre ellos, así que no lo sé. Ya veremos. Estaré listo.»