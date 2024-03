X-Pac: «Estaba en la lista para Royal Rumble 2022»

«Podría estar preparado para regresar al ring durante las fechas de Royal Rumble. No está en mis planes hacerlo, pero me encantaría participar del show si me llaman. Amo a WWE más allá de su situación actual, y sería genial que ellos albergaran mi regreso a la acción». Esto decía X-Pac en septiembre de 2022. Y su deseo de participar en el Royal Rumble 2022 no solo quedó ahí sino que hizo saber a la WWE que estaba disponible. Es más, en la compañía según parece lo tenían en la lista de posibles participantes.

«Hace un par de años, cuando tuve algunos combates, participé en una lucha por equipos con Matt Cardona y Brian Myers en GCW, y tuve un combate individual con Joey Janela; les dije que estaría listo para el Royal Rumble. Alguien, no voy a mencionar quién, no quiero delatarlo, pero me tenían programado para aparecer en el Rumble y de alguna manera eso se cayó. Este año, durante las vacaciones, comí lo que quise. Estoy en buena forma y todo, pero no estoy en la forma física adecuada para televisión. Si me dicen: ‘Estar listo en dos meses’, podré obtener abdominales, pero no voy a hacer eso y luego quedarme esperando una llamada. No, gracias», comparte el veterano en Keepin It 100.

En cambio, en 2024 aclaró que no iba a estar en el Royal Rumble:

«Todavía puedo ir en un abrir y cerrar de ojos, al menos por unos minutos. Puedo hacer todas mis patadas, excepto la de la esquina y puedo volver a hacerlo con unas semanas de entrenamiento. Estoy al menos a un mes de quitarme la camiseta en público, así que no hay posibilidades de que esté en el Rumble«.

