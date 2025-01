WWE y TNA forjan una alianza para los próximos años

Parece que hasta ahora el mundo de la lucha libre profesional solo había dado un pequeño vistazo a la alianza de WWE con TNA. Ambas empresas –el comunicado que leemos a continuación proviene de la primera– están anunciando enormes novedades sobre el futuro de su relación.

WWE and TNA Wrestling today announced a multi-year partnership aimed at creating unprecedented crossover opportunities within WWE and TNA programming for NXT Superstars and TNA Wrestling Stars!

WWE, parte de TKO Group Holdings, y TNA Wrestling, una de las principales marcas de lucha libre del mundo y subsidiaria de Anthem Sports & Entertainment, anunciaron hoy una asociación multianual destinada a crear oportunidades de cruce sin precedentes dentro de la programación de WWE y TNA para superestrellas de NXT y estrellas de TNA Wrestling.

El acuerdo permitirá que el talento obtenga mayor exposición en programas clave de WWE y TNA, incluidos los shows semanales principales como NXT, que se transmite en vivo por The CW, y TNA iMPACT!, así como en eventos premium en vivo de WWE y eventos de pago por evento de TNA. Esto, a su vez, reforzará su desarrollo en el ring al darles acceso a talentos y entrenadores de clase mundial.

“Esta relación histórica demuestra que la colaboración y la competencia no tienen por qué ser mutuamente excluyentes”, dijo Ariel Shnerer, vicepresidente sénior de Contenido y Distribución para TNA Wrestling y Anthem Sports & Entertainment. “Nuestra asociación permite que la marca TNA Wrestling y sus increíbles atletas lleguen a una audiencia significativamente más amplia, mientras que las estrellas de WWE y NXT tienen la oportunidad de cruzar la línea y ganar experiencia valiosa al unirse a uno de los elencos más talentosos en la lucha profesional hoy en día. La respuesta a nuestra colaboración durante el último año ha sido tremenda y ambas compañías se han beneficiado, pero los mayores ganadores han sido los fanáticos, que han disfrutado de este intercambio de talentos y relación de trabajo”.

“Esperamos seguir creciendo y desarrollando nuestra asociación con TNA Wrestling y su extraordinario grupo de atletas al crear nuevas oportunidades para el desarrollo de nuestro talento y para elevar la experiencia del espectador en casa”, dijo Shawn Michaels, vicepresidente sénior de Desarrollo de Talento Creativo de WWE.

En 2024, la ex Campeona Mundial de Knockouts de TNA, Jordynne Grace, y Joe Hendry aparecieron frecuentemente en la programación de NXT, destacándose combates como el de Hendry contra Ethan Page por el Campeonato de NXT en No Mercy, y el de Grace contra Roxanne Perez por el Campeonato Femenino de NXT en Battleground.

Muchas superestrellas de NXT también cruzaron la línea hacia TNA Wrestling, incluidas participaciones de Wes Lee en una breve reunión con The Rascalz, Charlie Dempsey y el grupo No Quarter Catch Crew, Riley Osbourne, Dante Chen, Gallus, Arianna Grace, Tatum Paxley, Izzi Dame, Wendy Choo, Brinley Reece y más.

TNA iMPACT! se transmite en AXS TV y TNA+ en los Estados Unidos, además de ser distribuido internacionalmente en TNA+ y otras importantes plataformas de transmisión, como Sportsnet 360 en Canadá.

En noviembre de 2023, WWE y The CW anunciaron un acuerdo de cinco años para llevar NXT a la televisión abierta por primera vez en sus 13 años de historia.

Ante esta noticia, Triple H ha declarado:

«¡Noticias enormes para todos!

@WWE, @ThisIsTNA y, lo más importante, los fanáticos de todo el mundo. Esta valiosa alianza ayudará a preparar a ambas compañías para la próxima generación de esta industria«.

Massive news for everyone. @WWE, @ThisIsTNA, and, most importantly, fans around the world. This valuable partnership will help prepare both companies for the next generation of this industry. https://t.co/xUSAlAnGW3

— Triple H (@TripleH) January 16, 2025