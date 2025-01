Matt Hardy quiere llevar el título de TNA a la WWE

The Hardys suman 82 días de su actual reinado como Campeones Mundiales en Parejas de TNA; el tercero de Matt y Jeff Hardy en su carrera como equipo en la compañía. Ya es oficial también su próxima defensa, que llevarán a cabo en el evento de pago por visión Genesis del del 19 de enero contra The Rascalz, quienes han sido dos de los talentos de la «zona de impacto» que cruzaron el puente hacia NXT.

.@MATTHARDYBRAND and @JEFFHARDYBRAND will defend the TNA World Tag Team Championships against @TheTreyMiguel and @ZacharyWentz at #TNAGenesis from the Curtis Culwell Center in Garland, Texas on January 19.

Get tickets at https://t.co/zTMPjdY9UA! pic.twitter.com/1Kh7DlpffF

— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) January 8, 2025