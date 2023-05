WWE y la nostalgia: ¿Hasta dónde es positivo recurrir a ella?

La nostalgia siempre vende. Permite a los fans de ciertos medios recordar anteriores etapas de su vida, por eso vemos a franquicias como la de los Power Rangers explotar todo lo que pueden de la primera temporada de la serie. Por eso no es raro que WWE no tenga miedo a utilizar la nostalgia.

No es algo malo, pues siempre es agradable recordar la rica historia que este deporte tiene, además de honrar a los ídolos del pasado. Incluso puede ser una puerta que permita a los nuevos fans aprender.

Pero la nostalgia puede impedir que cosas nuevas surjan, y WWE peca mucho en este departamento desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, WWE presentó un nuevo campeonato mundial, y en vez de intentar un nuevo diseño, se fueron a lo seguro con la nostalgia y presentaron lo que es básicamente una reinterpretación del Big Gold Belt que tuvo WCW, pero con un logo gigante de WWE.

La situación de Roman Reigns es otro ejemplo. Una de las razones por las que WWE no quiere quitarle los cinturones a Reigns es por el hecho que esperan una lucha contra The Rock, lo cual cada día es más difícil que ocurra.

► Vender mercancía del pasado no tiene nada de malo

Todas las franquicias del mundo lo hacen, todos los días vemos un nuevo set de Hasbro o nuevas cartas de la primera temporada Yu-Gi-Oh. En WWE, las camisetas de Steve Austin, Randy Savage y nWo se venden como pan caliente.

Sin embargo, muchos fans de la lucha libre sufren del efecto Mandela y no recuerdan las cosas exactamente como fueron, como es el caso del tanque de DX invadiendo WCW. O cuando todos se emocionaron por el regreso de la LWO, pues pensaban que se revivirían las glorias de ese legendario grupo. Sin embargo, la LWO original fue un grupo que se la pasaba perdiendo luchas y sólo duró 3 meses. Y no hicieron nada interesante en esos 3 meses de existencia. Tristemente, la versión moderna de la LWO va por el mismo camino.

La realidad de la situación es que WWE no necesita crear cosas nuevas. Mientras tenga sus contratos millonarios, seguirá recurriendo a la nostalgia, porque vende y permite a WWE estar en una situación cómoda en la que no tiene que crear a una nueva gran estrella, algo que otras empresas como AEW no pueden decir lo mismo, y tal vez nunca tengan ese privilegio.